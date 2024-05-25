Канарейкин о Цыплакове в «Айлендерс»: «Для «Спартака» это потеря, но незаменимых нет. Парню желаю удачи в НХЛ. Попасть туда – мечта хоккеиста»

Федор Канарейкин высказался о переходе Максима Цыплакова в «Айлендерс».

Нападающий, ранее выступавший в «Спартаке», подписал соглашение с « » на один сезон.

– Цыплаков уехал в НХЛ. Это потеря для « »?

– Конечно, для клуба это потеря. Но незаменимых нет. Мы все переживали по поводу ухода , но ничего – его тоже смогли заменить.

Найдется кто-то, кто займет позицию . А парню желаю удачи в . Попасть туда – мечта хоккеиста. Он только растет, впереди еще можно работы.

«Спартак» же подписывает игроков. Команда готова к прыжку, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.