Попугаев покинул «Ладу». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон

Никита Попугаев покинул «Ладу».

Соглашение с 26-летним форвардом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В прошлом сезоне нападающий Никита Попугаев провел 38 матчей и набрал 20 (13+7) очков при показателе полезности «-5».

Он пропустил половину регулярного чемпионата из-за травмы.