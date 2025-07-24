Попугаев покинул «Ладу». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон
Никита Попугаев покинул «Ладу».
Соглашение с 26-летним форвардом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
В прошлом сезоне нападающий Никита Попугаев провел 38 матчей и набрал 20 (13+7) очков при показателе полезности «-5».
Он пропустил половину регулярного чемпионата из-за травмы.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лады»
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