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  • Продюсер Дворцов: «У Макарова было денег столько, что куры не клевали, но после завершения карьеры за все платила Кудрявцева. Он не работал, остался без гроша, начал пить и обижать жену»
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Продюсер Дворцов: «У Макарова было денег столько, что куры не клевали, но после завершения карьеры за все платила Кудрявцева. Он не работал, остался без гроша, начал пить и обижать жену»

Сергей Дворцов высказался об отношениях Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова.

Напомним, телеведущая и экс-форвард СКА поженились в 2013 году. В 2018 году у них родилась дочь Мария. В прошлом году Кудрявцева объявила о расставании с Макаровым, написав: «Алкоголь – зло». Позднее они помирились.

«Насколько я знаю, Макаров ведет себя некрасиво. Сначала у него было денег столько, что куры не клевали, но после завершения карьеры за все платила Лера.

Он не работал, остался без гроша в кармане, но вместо того, чтобы бросить все свои силы на поиск нового дела, начал пить и обижать жену.

Впрочем, он хамил всем, не только жене. Помню, назвал свою подписчицу «убогой и несчастной мышью». Было видно, что нервы у человека сдают», – сказал в интервью «Комсомольской правде» музыкальный продюсер Сергей Дворцов, близко знакомый с семьей.

Кудрявцева потратила больше миллиона рублей на лечение Макарова от алкоголизма. Суточное проживание в рехабе стоило от 20 тысяч («КП»)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Комсомольская правда»
logoИгорь Макаров
алкоголь и спорт
светская хроника
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деньги
Лера Кудрявцева
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