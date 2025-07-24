  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг, Плющенко, Сычев, Капризов, Дацюк и Мичков сыграют с Овечкиным в гала-матче Ovi Cup («Матч ТВ»)
34

Ротенберг, Плющенко, Сычев, Капризов, Дацюк и Мичков сыграют с Овечкиным в гала-матче Ovi Cup («Матч ТВ»)

Ротенберг, Плющенко и Сычев сыграют с Овечкиным в гала-матче Ovi Cup.

Как сообщает «Матч ТВ», гала-матч состоится 9 августа на «Арене-Мытищи» – в последний день детского турнира Ovi Cup, в котором примут участие 24 команды из России, Беларуси и Казахстана.

В гала-матче примут участие Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Роман Ротенберг, Евгений Плющенко, Алексей Морозов, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Дмитрий Сычев, Сергей Коньков, Александр Гуськов, Дмитрий Орлов, Андрей Николишин, Михаил Сергачев, Камил Гаджиев, Матвей Мичков, Кирилл Марченко, Егор Замула и Дмитрий Симашев.

В тренерский штаб войдут Александр Якушев, Виктор Шалимов и актер Денис Никифоров.

Гала-матч будет посвящен рекорду Овечкина. Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoРоман Ротенберг
logoВашингтон
logoНХЛ
logoЕвгений Плющенко
logoДинамо Москва
logoАндрей Николишин
logoКамил Гаджиев
logoАлександр Якушев
logoКирилл Марченко
logoАлексей Морозов
logoКирилл Капризов
logoМатвей Мичков
logoВалерий Каменский
logoДмитрий Орлов
logoДмитрий Сычев
logoВиктор Шалимов
logoСергей Коньков
logoЕгор Замула
logoМихаил Сергачев
logoПавел Дацюк
logoВячеслав Фетисов
logoДмитрий Симашев
logoАлександр Гуськов
logoКоламбус
logoФиладельфия
logoМиннесота
logoЮта
logoСан-Хосе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пикового Овечкина ставили в 4-е звено сборной на ЧМ. Что это было?
5124 июля, 05:55
Уилсон о будущем «Овечкина» в «Вашингтоне»: «Может, он будет играть еще 2-3 года, кто знает? Он доберется до 900 голов и начнет штурмовать новую вершину»
323 июля, 20:24
Строум надеется, что Овечкин продлит контакт с «Вашингтоном»: «Играть с ним в одном звене – огромная честь. У него легендарная карьера, и он оказал большое влияние на мою»
723 июля, 19:00
Главные новости
Пономарев о Потуральски: «Один из сильнейших хоккеистов, с кем я играл в АХЛ. Он поможет «Авангарду» выигрывать, а не только радовать болельщиков красивой игрой»
26 минут назад
Эйзерман хочет помочь сборной США впервые выиграть МЧМ дома: «Это было бы здорово. В этом году я буду одним из самых старших в команде, важно быть лидером»
441 минуту назад
Кожевников об «Авангарде»: «Все уже сказано. Выгнали своего воспитанника Ткачева – но при этом на те же деньги взяли товарища Потуральски. Главное, чтобы Сибирь не потеряла хоккейный дух»
6сегодня, 04:30
СКА показал логотип «СКА-ВМФ» со стилизованным якорем: «⚓️ День ВМФ – лучший момент, чтобы представить его»
6сегодня, 04:15Фото
Маркова о том, что не попала в PWHL: «В России на меня свалился реально лютый хейт. И это были не диванные критики, которые пьют пиво. Я никого не обвиняю, но мне очень плохо»
8сегодня, 03:30
Сопин о Маклауде: «Хочет вернуться в НХЛ, но шансов, что ему разрешат, немного. Если такой возможности не будет, он приедет в «Авангард»
6вчера, 21:00
Василий Пономарев: «В США 50% налогов отдаешь и не получаешь сервиса как в России. При более высоком доходе у них и расходы больше»
91вчера, 20:43
Сопин о расторжении контракта с Блэкером через 1,5 месяца после подписания: «Не очень красиво, но «Авангард» хотел стать сильнее. Он был шокирован, но потом отнесся с пониманием»
5вчера, 20:14
Сопин о Костине: «Весной говорил, что ждет рынка свободных агентов, после чего будет готов вернуться в «Авангард». Пока тишина, ждет вариантов в Америке»
4вчера, 19:26
Чепиков об отстранении России: «Что такое хоккей без наших или лыжи без Большунова. Любой вид спорта интереснее с российскими спортсменами»
1вчера, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Пастрняк о Слафковски: «Верю, что он продолжит прогрессировать. В прошлом сезоне Юрай вносил больший вклад, чем раньше. Но нужно быть немного скромнее»
сегодня, 04:55
Найз хочет сыграть за сборную США на Олимпиаде-2026: «Было бы огромной честью снова выступить на этой сцене. Я должен заслужить это, будет непросто»
сегодня, 03:55
8-й номер драфта НХЛ-2006 Питер Мюллер завершил карьеру. Экс-форвард «Финикса» отыграл последние 7 сезонов в Чехии и стал чемпионом в этом году
2сегодня, 03:15
Рудаковский из «Авиатора» о советах молодым спортсменам: «Развивайте личный бренд, будьте активны в соцсетях, иначе сложно оставаться востребованным. Хотел бы коллаб с Кридом или Бастой»
1вчера, 20:34
Кудрявцева выложила отрывок монолога Райкина про инфантильных мужчин и индифферентных женщин после реакции Макарова на ее посты: «Раньше это был юмор, теперь – реальность»
3вчера, 19:57
Пономарев о периоде в США: «Стал сильнее в ментальной подготовке, в обороне добавил, над бросками поработали. Надеюсь, будет заметно, что я не просто так провел там время»
вчера, 17:39
«Баффало» и Тимминс заключили контракт на 2 года с кэпхитом 2,2 млн долларов, избежав арбитража
вчера, 17:20
Грицюк о Хартли в «Локомотиве»: «Они с Радуловым найдут общий язык. Шалунов играет как Корбан Найт»
4вчера, 15:42
Панин про отпуск: «По лесам Башкирии поездил, по Европе немного прокатились, пока есть такая возможность»
10вчера, 15:16
Лукоянов о будущем: «Если тут не получится, может, в Беларусь снова поеду. Поживем-увидим, как все сложится»
7вчера, 14:59