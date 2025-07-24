Терещенко о возможном возвращении Вячеслава Козлова в «Динамо»: «В теории все возможно. Все будет зависеть от руководства клуба, немаловажную роль играет и Кудашов»

Алексей Терещенко оценил шансы на возвращение Вячеслава Козлова в «Динамо».

19 июля «Сочи » уволил главного тренера команды через полтора месяца после назначения.

Ранее Козлов работал в штабе Алексея Кудашова в московском «Динамо ».

«В теории все возможно. Все будет зависеть от руководства московского клуба, как себя поведут, захотят ли.

Немаловажную роль играет и Алексей Николаевич, потому что уже взяли Гизатуллина .

Сложно говорить об этом и оценивать возможное возвращение Козлова», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .