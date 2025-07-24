Терещенко о возможном возвращении Вячеслава Козлова в «Динамо»: «В теории все возможно. Все будет зависеть от руководства клуба, немаловажную роль играет и Кудашов»
Алексей Терещенко оценил шансы на возвращение Вячеслава Козлова в «Динамо».
19 июля «Сочи» уволил главного тренера команды через полтора месяца после назначения.
Ранее Козлов работал в штабе Алексея Кудашова в московском «Динамо».
«В теории все возможно. Все будет зависеть от руководства московского клуба, как себя поведут, захотят ли.
Немаловажную роль играет и Алексей Николаевич, потому что уже взяли Гизатуллина.
Сложно говорить об этом и оценивать возможное возвращение Козлова», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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