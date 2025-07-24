Ковальчук о своей карьере: «Грех жаловаться, было много всего. Оценивать нужно не мне, а болельщикам и журналистам»

Илья Ковальчук высказался о своей профессиональной карьере.

– Как оцените свою карьеру?

– Оценивать нужно не мне, а вам, болельщикам и журналистам.

Было много всего. Скажу так – грех жаловаться, – сказал экс-нападающий клубов НХЛ и КХЛ , олимпийский чемпион Илья Ковальчук .

Форвард трижды становился обладателем Кубка Гагарина, в составе сборной России он выигрывал Олимпийские игры и два чемпионата мира.