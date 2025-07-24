Ковальчук о своей карьере: «Грех жаловаться, было много всего. Оценивать нужно не мне, а болельщикам и журналистам»
Илья Ковальчук высказался о своей профессиональной карьере.
– Как оцените свою карьеру?
– Оценивать нужно не мне, а вам, болельщикам и журналистам.
Было много всего. Скажу так – грех жаловаться, – сказал экс-нападающий клубов НХЛ и КХЛ, олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
Форвард трижды становился обладателем Кубка Гагарина, в составе сборной России он выигрывал Олимпийские игры и два чемпионата мира.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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