Вайсфельд об уходе Робинсона из «Трактора»: «Потеря. Бадди, кроме того, что физическое давление может оказывать, еще и игрок хорошего уровня. Таких найти сложно»

Леонид Вайсфельд высказался об уходе Бадди Робинсона из «Трактора».

– Робинсон покинул «Трактор» по семейным обстоятельствам. Как считаете, можно назвать это потерей? И есть ли хоккеист, которой может стать равноценной заменой Бадди?

– Безусловно, это потеря. Конечно, игрок, который потенциально может заменить Робинсона, где-то есть. Но другой вопрос в том, что его нужно найти. Наверное, это должен быть североамериканец.

Что касается Робинсона, когда команда получает «мускулы», она, как правило, теряет в технике и в обращении с шайбой. А Робинсон, кроме того, что физическое давление на соперника может оказывать, еще и игрок хорошего уровня. Таких людей найти сложно. Но наверняка в Северной Америке они есть.

Думаю, «Трактор » разберется в ситуации. Тем более что Волков хорошо на этом рынке работает, да и Гру, наверное, в курсе.

Уход Робинсона – потеря даже в том контексте, что он адаптирован к этой лиге. Игроки-то наверняка такие же есть, может есть и лучше. Но возникает вопрос, насколько они смогут сыграть в наших условиях. Робинсон уже показал свой уровень, а про тех, кого привезут на его место, мы ничего не знаем, так же как и то, привезут ли вообще, – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.