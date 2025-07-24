Алексей Терещенко: «Назначение Хартли – сильный ход «Локомотива», он классный специалист. С ним клуб будет одним из претендентов на Кубок Гагарина»

Алексей Терещенко оценил назначение Боба Хартли на пост тренера «Локомотива».

«Назначение Боба Хартли – сильный ход «Локомотива », он очень классный специалист. Я работал с ним под конец своей карьеры и даже в статусе опытного игрока приобрел благодаря работе с ним новые навыки.

С Хартли «Локомотив» будет одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина», – сказал трехкратный чемпион мира, экс-форвард «Авангарда» Алексей Терещенко .