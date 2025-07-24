  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Авангарда» о Робитайле в фарме: «Луи мгновенно проникся симпатией к России, Омску. Он на постоянной связи с Ги Буше: это обеспечит бесшовные обмены информацией и игроками»
8

Гендиректор «Авангарда» о Робитайле в фарме: «Луи мгновенно проникся симпатией к России, Омску. Он на постоянной связи с Ги Буше: это обеспечит бесшовные обмены информацией и игроками»

Герман Чистяков высказался о назначении Луи Робитайла в фарм-клуб «Авангарда».

Канадский тренер ранее стал главным тренером «Омских Крыльев» в Olimpbet ВХЛ.

«Команда «Омские Крылья» была создана в 2021 году. За это время она не то что не попала ни разу в плей-офф – даже ни разу не вошла хотя бы в число двадцати лучших команд. Может ли это устраивать такую организацию, как наша? Конечно, нет.

Разговоры про то, что результат не важен, а главной задачей «Омских Крыльев» является подготовка игроков для первой команды, финальная огранка талантов – воспользуюсь такой производственной терминологией – чушь, ложная парадигма.

В спорте ничего не растет и не развивается, если нет спортивной задачи, нет побед, нет амбиций. Искусственные методы подъема своих молодых воспитанников по вертикали приводят к деградации ребят, к их регрессу. Прибавьте к этому имиджевые потери от позорных результатов команды каждый сезон, а я еще вижу, сколько на все это мы тратим… Вывод напрашивается единственный – требуется реформа.

На предстоящий сезон собран сбалансированный состав: пришли опытные ребята очень приличного уровня, пригласили игроков молодых, но уже с опытом игры на уровне ВХЛ и КХЛ, также добавили к ним собственных воспитанников из «Омских Ястребов». Все новички прошли внимательный отбор с участием нового тренера – Луи физически материализовался в Омске неделю назад, но работает с нами уже не первый месяц.

Отдельно хочу сказать о первом впечатлении от работы с ним. По-хорошему одержимый хоккеем человек, открытый, трудоголик, мгновенно проникся симпатией к стране, к Омску. На два летних месяца привез с собой всю семью – супругу и троих детей. Сын, кстати, хоккеист: мы организовали для него возможность тренироваться с нашими «ястребами», это еще и позволит ребятам расширять свой кругозор, общаясь и работая на льду с молодым канадцем.

Возвращаясь к Луи: не только я, до сих пор, по сути, «чайник» в хоккее, но и мои опытные коллеги отмечают его высокий тренерский уровень, вовлеченность, интересные методы на тренировках, логичный и честный подход к выстраиванию отношений в команде. Очень важно, что они на постоянной связи с главным тренером «Авангарда» Ги Буше: это обеспечит бесшовные обмены информацией и игроками между командами, внедрение зеркальных тактических решений и методов подготовки. Впереди даже тренировочные матчи между «Омскими Крыльями» и «Авангардом».

Ждем нового сезона со сдержанным оптимизмом – есть уверенность, что и в этом направлении мы сможем добиться серьезного прогресса», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Германа Чистякова
logoАвангард
logoКХЛ
logoВХЛ
logoГерман Чистяков
Луи Робитайл
logoОмские Крылья
logoГи Буше
logoОмские Ястребы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о КХЛ: «Над нами все смеются – длинные контракты превратились в филькину грамоту, об игроков вытирают ноги. Больных тем множество, но лига предпочитает спать»
1124 июля, 10:34
«Авангард» планирует тренировку в смешанных составах с фарм-клубом ВХЛ. Сопин заявил: «Формируем единый стандарт качества. Тон задает Буше»
2624 июля, 07:15
Гендиректор «Авангарда» о Блэкере: «Тренеры одобрили, но появился игрок, по которому велась работа. Он сомневался, но согласился – приходится принимать непопулярные решения»
724 июля, 05:10
Главные новости
Пономарев о Потуральски: «Один из сильнейших хоккеистов, с кем я играл в АХЛ. Он поможет «Авангарду» выигрывать, а не только радовать болельщиков красивой игрой»
27 минут назад
Эйзерман хочет помочь сборной США впервые выиграть МЧМ дома: «Это было бы здорово. В этом году я буду одним из самых старших в команде, важно быть лидером»
442 минуты назад
Кожевников об «Авангарде»: «Все уже сказано. Выгнали своего воспитанника Ткачева – но при этом на те же деньги взяли товарища Потуральски. Главное, чтобы Сибирь не потеряла хоккейный дух»
6сегодня, 04:30
СКА показал логотип «СКА-ВМФ» со стилизованным якорем: «⚓️ День ВМФ – лучший момент, чтобы представить его»
6сегодня, 04:15Фото
Маркова о том, что не попала в PWHL: «В России на меня свалился реально лютый хейт. И это были не диванные критики, которые пьют пиво. Я никого не обвиняю, но мне очень плохо»
8сегодня, 03:30
Сопин о Маклауде: «Хочет вернуться в НХЛ, но шансов, что ему разрешат, немного. Если такой возможности не будет, он приедет в «Авангард»
6вчера, 21:00
Василий Пономарев: «В США 50% налогов отдаешь и не получаешь сервиса как в России. При более высоком доходе у них и расходы больше»
91вчера, 20:43
Сопин о расторжении контракта с Блэкером через 1,5 месяца после подписания: «Не очень красиво, но «Авангард» хотел стать сильнее. Он был шокирован, но потом отнесся с пониманием»
5вчера, 20:14
Сопин о Костине: «Весной говорил, что ждет рынка свободных агентов, после чего будет готов вернуться в «Авангард». Пока тишина, ждет вариантов в Америке»
4вчера, 19:26
Чепиков об отстранении России: «Что такое хоккей без наших или лыжи без Большунова. Любой вид спорта интереснее с российскими спортсменами»
1вчера, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Пастрняк о Слафковски: «Верю, что он продолжит прогрессировать. В прошлом сезоне Юрай вносил больший вклад, чем раньше. Но нужно быть немного скромнее»
сегодня, 04:55
Найз хочет сыграть за сборную США на Олимпиаде-2026: «Было бы огромной честью снова выступить на этой сцене. Я должен заслужить это, будет непросто»
сегодня, 03:55
8-й номер драфта НХЛ-2006 Питер Мюллер завершил карьеру. Экс-форвард «Финикса» отыграл последние 7 сезонов в Чехии и стал чемпионом в этом году
2сегодня, 03:15
Рудаковский из «Авиатора» о советах молодым спортсменам: «Развивайте личный бренд, будьте активны в соцсетях, иначе сложно оставаться востребованным. Хотел бы коллаб с Кридом или Бастой»
1вчера, 20:34
Кудрявцева выложила отрывок монолога Райкина про инфантильных мужчин и индифферентных женщин после реакции Макарова на ее посты: «Раньше это был юмор, теперь – реальность»
3вчера, 19:57
Пономарев о периоде в США: «Стал сильнее в ментальной подготовке, в обороне добавил, над бросками поработали. Надеюсь, будет заметно, что я не просто так провел там время»
вчера, 17:39
«Баффало» и Тимминс заключили контракт на 2 года с кэпхитом 2,2 млн долларов, избежав арбитража
вчера, 17:20
Грицюк о Хартли в «Локомотиве»: «Они с Радуловым найдут общий язык. Шалунов играет как Корбан Найт»
4вчера, 15:42
Панин про отпуск: «По лесам Башкирии поездил, по Европе немного прокатились, пока есть такая возможность»
10вчера, 15:16
Лукоянов о будущем: «Если тут не получится, может, в Беларусь снова поеду. Поживем-увидим, как все сложится»
7вчера, 14:59