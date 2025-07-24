Гендиректор «Авангарда» о Робитайле в фарме: «Луи мгновенно проникся симпатией к России, Омску. Он на постоянной связи с Ги Буше: это обеспечит бесшовные обмены информацией и игроками»

Герман Чистяков высказался о назначении Луи Робитайла в фарм-клуб «Авангарда».

Канадский тренер ранее стал главным тренером «Омских Крыльев» в Olimpbet ВХЛ.

«Команда «Омские Крылья » была создана в 2021 году. За это время она не то что не попала ни разу в плей-офф – даже ни разу не вошла хотя бы в число двадцати лучших команд. Может ли это устраивать такую организацию, как наша? Конечно, нет.

Разговоры про то, что результат не важен, а главной задачей «Омских Крыльев» является подготовка игроков для первой команды, финальная огранка талантов – воспользуюсь такой производственной терминологией – чушь, ложная парадигма.

В спорте ничего не растет и не развивается, если нет спортивной задачи, нет побед, нет амбиций. Искусственные методы подъема своих молодых воспитанников по вертикали приводят к деградации ребят, к их регрессу. Прибавьте к этому имиджевые потери от позорных результатов команды каждый сезон, а я еще вижу, сколько на все это мы тратим… Вывод напрашивается единственный – требуется реформа.

На предстоящий сезон собран сбалансированный состав: пришли опытные ребята очень приличного уровня, пригласили игроков молодых, но уже с опытом игры на уровне ВХЛ и КХЛ , также добавили к ним собственных воспитанников из «Омских Ястребов». Все новички прошли внимательный отбор с участием нового тренера – Луи физически материализовался в Омске неделю назад, но работает с нами уже не первый месяц.

Отдельно хочу сказать о первом впечатлении от работы с ним. По-хорошему одержимый хоккеем человек, открытый, трудоголик, мгновенно проникся симпатией к стране, к Омску. На два летних месяца привез с собой всю семью – супругу и троих детей. Сын, кстати, хоккеист: мы организовали для него возможность тренироваться с нашими «ястребами», это еще и позволит ребятам расширять свой кругозор, общаясь и работая на льду с молодым канадцем.

Возвращаясь к Луи: не только я, до сих пор, по сути, «чайник» в хоккее, но и мои опытные коллеги отмечают его высокий тренерский уровень, вовлеченность, интересные методы на тренировках, логичный и честный подход к выстраиванию отношений в команде. Очень важно, что они на постоянной связи с главным тренером «Авангарда» Ги Буше : это обеспечит бесшовные обмены информацией и игроками между командами, внедрение зеркальных тактических решений и методов подготовки. Впереди даже тренировочные матчи между «Омскими Крыльями» и «Авангардом ».

Ждем нового сезона со сдержанным оптимизмом – есть уверенность, что и в этом направлении мы сможем добиться серьезного прогресса», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.