Вячеслав Быков: «Малкин, Кучеров, Панарин и остальные хоккеисты НХЛ – российский генофонд. Для молодежи они отличный пример того, как надо себя вести, чтобы долго играть на самом высоком уровне»

Вячеслав Быков высказался о российских хоккеистах, выступающих в НХЛ.

«Малкин , Кучеров , Панарин и остальные игроки НХЛ – это российский генофонд. За ними приятно наблюдать и радоваться им успехам и работе.

Для молодежи они отличный пример того, как надо себя вести, чтобы так долго играть на самом высоком уровне», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.