Вячеслав Быков: «Малкин, Кучеров, Панарин и остальные хоккеисты НХЛ – российский генофонд. Для молодежи они отличный пример того, как надо себя вести, чтобы долго играть на самом высоком уровне»
Вячеслав Быков высказался о российских хоккеистах, выступающих в НХЛ.
«Малкин, Кучеров, Панарин и остальные игроки НХЛ – это российский генофонд. За ними приятно наблюдать и радоваться им успехам и работе.
Для молодежи они отличный пример того, как надо себя вести, чтобы так долго играть на самом высоком уровне», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
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