Ротенберг про Андронова: «Хоккеисты сами хотят в СКА, хотя больше денег дают в других клубах. Ему нравится наша система. Когда прессинг работает – выносим всех, как Беларусь»

Роман Ротенберг рассказал о вероятном переходе Сергея Андронова в СКА.

– Как получилось, что вы ведете переговоры с 34‑летним Андроновым?

– У него закончился контракт, хоккеист сам вышел на связь.

Если честно, я с давно в очень хороших отношениях. Всегда уважительно к нему относился. И желал, чтобы его почаще приглашали в сборную России.

Один раз его не взяли на чемпионат мира, хотя я этого хотел – но коллегиальное решение тренерского штаба было другим, и мы плохо выступили. А он бы как раз помог.

Мне Андронов всегда импонировал как человек и игрок. Сильный центр, по стилю агрессивный, яркий, с огоньком. Суровый мужик! Нам как раз такой игрок нужен. Он закроет наши вопросы в ключевые отрезки матчей.

Андронов в сумасшедшей физической форме. Даст фору любому молодому. Полностью подходит под наш стиль. А то, что игрок сам проявляет инициативу, что хочет выступать в СКА, говорит о многом.

Ему нравится наша система игры, то есть прессинг впятером по всей площадке. Сергей и сам такой, что действует агрессивно, идет в давление, в форчекинг.

И когда этот прессинг работает, то мы выносим всех без шансов. Как вот сборную в майском турне. В такой хоккей далеко не каждый может играть.

Но вот Плотников, , Андронов, которых мы приглашаем – они это умеют.

И то, что хоккеисты сами хотят играть в СКА, хотя в других клубах им дают больше денег, говорит о многом.

О том, что в нашем клубе железно держат слово, платят все до копейки и играют в тот хоккей, от которого сами спортсмены получают большое удовольствие.

– А что мешает тогда подписать контракт с Андроновым?

– По сути, все уже решено.

Осталось только оформить документы, выполнить необходимые процедуры, чтобы вписаться в потолок зарплат.

Мы не можем писать, что Андронов – игрок СКА только потому, что пока не прошла регистрация, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.