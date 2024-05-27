Ротенберг про Андронова: «Хоккеисты сами хотят в СКА, хотя больше денег дают в других клубах. Ему нравится наша система. Когда прессинг работает – выносим всех, как Беларусь»
Роман Ротенберг рассказал о вероятном переходе Сергея Андронова в СКА.
– Как получилось, что вы ведете переговоры с 34‑летним Андроновым?
– У него закончился контракт, хоккеист сам вышел на связь.
Если честно, я с Сергеем давно в очень хороших отношениях. Всегда уважительно к нему относился. И желал, чтобы его почаще приглашали в сборную России.
Один раз его не взяли на чемпионат мира, хотя я этого хотел – но коллегиальное решение тренерского штаба было другим, и мы плохо выступили. А он бы как раз помог.
Мне Андронов всегда импонировал как человек и игрок. Сильный центр, по стилю агрессивный, яркий, с огоньком. Суровый мужик! Нам как раз такой игрок нужен. Он закроет наши вопросы в ключевые отрезки матчей.
Андронов в сумасшедшей физической форме. Даст фору любому молодому. Полностью подходит под наш стиль. А то, что игрок сам проявляет инициативу, что хочет выступать в СКА, говорит о многом.
Ему нравится наша система игры, то есть прессинг впятером по всей площадке. Сергей и сам такой, что действует агрессивно, идет в давление, в форчекинг.
И когда этот прессинг работает, то мы выносим всех без шансов. Как вот сборную Беларуси в майском турне. В такой хоккей далеко не каждый может играть.
Но вот Плотников, Григоренко, Андронов, которых мы приглашаем – они это умеют.
И то, что хоккеисты сами хотят играть в СКА, хотя в других клубах им дают больше денег, говорит о многом.
О том, что в нашем клубе железно держат слово, платят все до копейки и играют в тот хоккей, от которого сами спортсмены получают большое удовольствие.
– А что мешает тогда подписать контракт с Андроновым?
– По сути, все уже решено.
Осталось только оформить документы, выполнить необходимые процедуры, чтобы вписаться в потолок зарплат.
Мы не можем писать, что Андронов – игрок СКА только потому, что пока не прошла регистрация, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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Знаем мы эти "процедуры".
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