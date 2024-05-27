Ротенберг про Андронова: «Хоккеисты сами хотят в СКА, хотя больше денег дают в других клубах. Ему нравится наша система. Когда прессинг работает – выносим всех, как Беларусь»

Теги Локомотив СКА Сборная России по хоккею с шайбой Сергей Андронов Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Сергей Плотников Михаил Григоренко Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о вероятном переходе Сергея Андронова в СКА.

– Как получилось, что вы ведете переговоры с 34‑летним Андроновым?

– У него закончился контракт, хоккеист сам вышел на связь.

Если честно, я с Сергеем давно в очень хороших отношениях. Всегда уважительно к нему относился. И желал, чтобы его почаще приглашали в сборную России.

Один раз его не взяли на чемпионат мира, хотя я этого хотел – но коллегиальное решение тренерского штаба было другим, и мы плохо выступили. А он бы как раз помог.

Мне Андронов всегда импонировал как человек и игрок. Сильный центр, по стилю агрессивный, яркий, с огоньком. Суровый мужик! Нам как раз такой игрок нужен. Он закроет наши вопросы в ключевые отрезки матчей.

Андронов в сумасшедшей физической форме. Даст фору любому молодому. Полностью подходит под наш стиль. А то, что игрок сам проявляет инициативу, что хочет выступать в СКА, говорит о многом.

Ему нравится наша система игры, то есть прессинг впятером по всей площадке. Сергей и сам такой, что действует агрессивно, идет в давление, в форчекинг.

И когда этот прессинг работает, то мы выносим всех без шансов. Как вот сборную Беларуси в майском турне. В такой хоккей далеко не каждый может играть.

Но вот Плотников, Григоренко, Андронов, которых мы приглашаем – они это умеют.

И то, что хоккеисты сами хотят играть в СКА, хотя в других клубах им дают больше денег, говорит о многом.

О том, что в нашем клубе железно держат слово, платят все до копейки и играют в тот хоккей, от которого сами спортсмены получают большое удовольствие.

– А что мешает тогда подписать контракт с Андроновым?

– По сути, все уже решено.

Осталось только оформить документы, выполнить необходимые процедуры, чтобы вписаться в потолок зарплат.

Мы не можем писать, что Андронов – игрок СКА только потому, что пока не прошла регистрация, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

17 комментариев
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Осталось выполнить необходимые процедуры, чтобы вписаться в потолок зарплат.
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Знаем мы эти "процедуры".
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Ротан - прожорливая рыба, относится к сорной рыбе, поедает всю пищу, включая мальков ценных рыб.
Питание ротана круглосуточное: утром, днём и вечером. В меню предпочитает икру, мальков рыбы, головастиков, личинки, мелких земноводных. При небольших размерах ротан обладает сильной хваткой и острым зрением, что позволяет рыбе быть сытой. Из-за аппетита рыба снижает популяцию мирных видов. Ротан способен за сезон серьёзно уменьшить количество икринок промысловых видов рыб.
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Ответ Netto Brutto
Лучший игрок лиги Глотов получает 22 млн на уровне игрока 4 звена середняка, потому что он хочет играть в системе и патриот Петербурга. Но завистники Ротенберга этому верить не хотят.
Вообще-то он получает 35. Это во-первых. А во-вторых, лучшей игрок какой лиги, не подскажете?
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Ответ ildaron017
Ротан - прожорливая рыба, относится к сорной рыбе, поедает всю пищу, включая мальков ценных рыб. Питание ротана круглосуточное: утром, днём и вечером. В меню предпочитает икру, мальков рыбы, головастиков, личинки, мелких земноводных. При небольших размерах ротан обладает сильной хваткой и острым зрением, что позволяет рыбе быть сытой. Из-за аппетита рыба снижает популяцию мирных видов. Ротан способен за сезон серьёзно уменьшить количество икринок промысловых видов рыб.
Прочитал голосом Николая Дроздова)
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Ротенберг потренерует Андронова, Григоренко и Плотникова к ним придёт вторая молодость и они уедут в НХЛ (ночную лигу).
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Лучше про меньшие деньги не говори, всё равно никто не верит.
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Кому то точно процедуры не помешали бы
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И на какую же зарплату согласился Андронов в СКА? Капитанская нашивка тоже в комплекте идет?
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ну реально не адекват же
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Все хотят в СКА на маленькие и в целом шуточные зарплаты, но с перспективой поработать с лучшим хоккейным тренером в истории, набраться опыта и поднять свой уровень! Феерично, что творится на белом свете и всё благодаря вам, Роман Борисович Ротенберг! Спасибо за то, что вы есть!!!👏
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выносим всех....как Белорусь)....огласите Роман список вынесенных
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Ротенберг: У нас система - самые большие неофициальные выплаты.
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Ответ ildaron017
Ротан - прожорливая рыба, относится к сорной рыбе, поедает всю пищу, включая мальков ценных рыб. Питание ротана круглосуточное: утром, днём и вечером. В меню предпочитает икру, мальков рыбы, головастиков, личинки, мелких земноводных. При небольших размерах ротан обладает сильной хваткой и острым зрением, что позволяет рыбе быть сытой. Из-за аппетита рыба снижает популяцию мирных видов. Ротан способен за сезон серьёзно уменьшить количество икринок промысловых видов рыб.
В детстве на что только их не ловили, начиная с пустого крючка и заканчивая окурками. И заглатывал так что приходилось пополам разрезать чтобы достать крючок.
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