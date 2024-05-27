Генменеджер «Торпедо» Аверкин: «При Гафурове был ряд подписаний, которые не нравились Ларионову. Я всегда работаю с тренером, никого без него не подпишу»

Генменеджер «Торпедо» рассказал о том, как будет работать с Игорем Ларионовым.

– Уход вашего предшественника породил вопросы относительно того, как вообще генменеджер нынешнего «Торпедо» способен сосуществовать с . Сформировался даже стереотип, что необходимо быть обслуживающим персоналом главного тренера, который все замкнул на себя.

– На самом деле это далеко не так. Вообще не так. С Игорем Николаевичем я уже имел две беседы. В принципе считаю, что мы нашли общий язык. Не согласен с вами, что буду каким-то обслуживающим персоналом. Я думаю, что мы будем сообща принимать решения, смотреть в одну сторону и надеюсь, что у нас всё получится.

– Гафуров тоже так думал. По крайней мере в успешный позапрошлый сезон « » он был в восторге от Ларионова.

– Не совсем так. Я немного знаю, как они работали. Ни в коем случае не хочу Максима Романовича критиковать. Тем более знаю его лично, нахожусь с ним в хороших отношениях. Мы к тому же земляки – оба из Дзержинска. Но знаю, что там был ряд подписаний, которые не нравились Ларионову.

А я всегда работаю с тренером. Никого без него не подпишу и не расторгну контракт ни с кем из игроков. Везде так работал: и в «Адмирале», и в «Дизеле». При всех тренерах. То есть с ними у меня полностью идет коннект. Разговариваем по игрокам – и по подписанию, и по расторжению. И принимаем решения только тогда, когда все стороны согласны, – сказал Вадим Аверкин.