Гафуров покинул пост генменеджера «Торпедо». Он будет зампредом правительства Нижегородской области

Максим Гафуров покинул пост генерального менеджера «Торпедо».

Он переходит на работу в правительство Нижегородской области.

Гафуров станет зампредседателя правительства, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Усиление в команде: в блоке Олега Берковича вводим должность заместителя председателя правительства. По сути, в региональном правительстве выделяем отдельного куратора профессиональных спортивных команд. У нас сильные клубы, которым мы постоянно оказываем поддержку, но нужны новые решения и иной уровень взаимодействия, системная помощь в развитии.

Пост зампреда в ближайшее время займет Максим Гафуров. У Максима большой опыт в бизнесе, управлении и спортивной аналитике. Участвуя в нашем проекте «Команда правительства» в 2020 году, он прошел в финал конкурса на пост министра спорта.

На новом посту он продолжит тесное сотрудничество с хоккейным клубом «Торпедо», где успешно строил команду последние 4 года, а также выигрывал с «Чайкой» Кубок Харламова. Становился лучшим генеральным менеджером КХЛ по мнению ведущих СМИ. Собрал нынешний состав «Торпедо» – от Конюшкова и Атанасова до знаковых переходов в «Чайку» и школу ХК «Торпедо».

Кроме поддержки в текущей деятельности, у нового зампреда стоит задача по объединению спортклубов и их стратегическому развитию», – написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что инициатором ухода Гафурова стал Игорь Ларионов.

Гафуров не хотел подписывать Ларионова-младшего и помощника тренера Васильева. Ларионов поставил ультиматум руководству «Торпедо» (Артур Хайруллин)