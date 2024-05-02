Гафуров покинул пост генменеджера «Торпедо». Он будет зампредом правительства Нижегородской области

Теги Торпедо Игорь Ларионов отставки КХЛ МХЛ Чайка Политика Максим Гафуров Глеб Никитин Хоккей

Максим Гафуров покинул пост генерального менеджера «Торпедо».

Он переходит на работу в правительство Нижегородской области.

Гафуров станет зампредседателя правительства, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Усиление в команде: в блоке Олега Берковича вводим должность заместителя председателя правительства. По сути, в региональном правительстве выделяем отдельного куратора профессиональных спортивных команд. У нас сильные клубы, которым мы постоянно оказываем поддержку, но нужны новые решения и иной уровень взаимодействия, системная помощь в развитии.

Пост зампреда в ближайшее время займет Максим Гафуров. У Максима большой опыт в бизнесе, управлении и спортивной аналитике. Участвуя в нашем проекте «Команда правительства» в 2020 году, он прошел в финал конкурса на пост министра спорта.

На новом посту он продолжит тесное сотрудничество с хоккейным клубом «Торпедо», где успешно строил команду последние 4 года, а также выигрывал с «Чайкой» Кубок Харламова. Становился лучшим генеральным менеджером КХЛ по мнению ведущих СМИ. Собрал нынешний состав «Торпедо» – от Конюшкова и Атанасова до знаковых переходов в «Чайку» и школу ХК «Торпедо».

Кроме поддержки в текущей деятельности, у нового зампреда стоит задача по объединению спортклубов и их стратегическому развитию», – написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что инициатором ухода Гафурова стал Игорь Ларионов.

Гафуров не хотел подписывать Ларионова-младшего и помощника тренера Васильева. Ларионов поставил ультиматум руководству «Торпедо» (Артур Хайруллин)

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5 комментариев
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Сначала отношение к нему у спецов было скептическое но работой своей доказал свою состоятельность,не без ошибок конечно,но кто не ошибается.Жаль что уходит -удачи в дальнейшей работе.
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Удачи в новом статусе! Спасибо за обмен Чеховича, это была кража века!
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Ответ fomin
Как у нас в стране любят тасовать менеджеров , был ген менеджером хоккейной команды , нужно освободить место , за это тебе введем должность мастера спорта по спорту Нижнего Новгорода.
Ларионов подсидел просто. Не кончится это добром все для него.
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