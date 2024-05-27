Генменеджер «Торпедо» о селекции: «Нужны два нападающих и два защитника. По одному из них для первой бригады большинства» 

Теги Торпедо возможные переходы Вадим Аверкин КХЛ Хоккей

Генменеджер «Торпедо» рассказал о селекции клуба в межсезонье.

— Какие позиции требуют усиления в «Торпедо»?

— Мы уже обговаривали это с Игорем Николаевичем Ларионовым. Четыре позиции — я считаю, что нужны два нападающих и два защитника. По одному из них для первой бригады большинства. 

Нужны ребята хорошего уровня, уже сформировавшиеся. Желательно чуть постарше, чем вся нынешняя команда. Чтобы немножко привнесли опыт, показывали, как нужно относиться к делу и делали результат.

— Если нужен опытный человек, не проще было сохранить Алексея Кручинина?

— Мне здесь тяжело что-либо комментировать, поскольку решение по нему принималось до меня. Чтобы оценивать его, мне нужно было быть весь прошлый сезон внутри команды.

— Ходили разговоры про интерес к Дамиру Жафярову.

— Сейчас мы пока не ведем переговоры. Не знаю, вел ли с ним такие переговоры мой предшественник или нет, но при мне таких разговоров не было, – сказал Вадим Аверкин.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надо Обилардо из газмяса брать и Дзюбу Торпедо как раз два этих инвалида подойдут 😀
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий