Генменеджер «Торпедо» о селекции: «Нужны два нападающих и два защитника. По одному из них для первой бригады большинства» 

Генменеджер «Торпедо» рассказал о селекции клуба в межсезонье.

— Какие позиции требуют усиления в « »?

— Мы уже обговаривали это с Игорем Николаевичем Ларионовым. Четыре позиции — я считаю, что нужны два нападающих и два защитника. По одному из них для первой бригады большинства.

Нужны ребята хорошего уровня, уже сформировавшиеся. Желательно чуть постарше, чем вся нынешняя команда. Чтобы немножко привнесли опыт, показывали, как нужно относиться к делу и делали результат.

— Если нужен опытный человек, не проще было сохранить Алексея Кручинина?

— Мне здесь тяжело что-либо комментировать, поскольку решение по нему принималось до меня. Чтобы оценивать его, мне нужно было быть весь прошлый сезон внутри команды.

— Ходили разговоры про интерес к Дамиру Жафярову.

— Сейчас мы пока не ведем переговоры. Не знаю, вел ли с ним такие переговоры мой предшественник или нет, но при мне таких разговоров не было, – сказал Вадим Аверкин.