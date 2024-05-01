Гафуров не хотел подписывать Ларионова-младшего и помощника тренера Васильева. Ларионов поставил ультиматум руководству «Торпедо» (Артур Хайруллин)

Максим Гафуров не хотел подписывать Игоря Ларионова-младшего в «Торпедо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее появилась информация о том, что Гафуров покидает «Торпедо», пост генменеджера займет .

«По моей информации, Игорь Ларионов поставил ультиматум руководству клуба – или он, или . Тот не хотел подписывать в « » его сына и помощника .

Вслед за уходом Гафурова должно последовать продление контракта с Ларионовым-младшим на хороших для игрока условиях», – написал Хайруллин.