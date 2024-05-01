Гафуров не хотел подписывать Ларионова-младшего и помощника тренера Васильева. Ларионов поставил ультиматум руководству «Торпедо» (Артур Хайруллин)
Максим Гафуров не хотел подписывать Игоря Ларионова-младшего в «Торпедо».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее появилась информация о том, что Гафуров покидает «Торпедо», пост генменеджера займет Игорь Ларионов.
«По моей информации, Игорь Ларионов поставил ультиматум руководству клуба – или он, или Гафуров. Тот не хотел подписывать в «Торпедо» его сына и помощника Васильева.
Вслед за уходом Гафурова должно последовать продление контракта с Ларионовым-младшим на хороших для игрока условиях», – написал Хайруллин.
Получается для него кормушка для сына важнее Команды, которая дала ему место Тренера( ведь опыта у него НЕ было и Торпедо рискнуло взять его).
А теперь он прихватил и должность ГенМенеджера, чтобы по агентской привычке и здесь заработать.
Настоящий тренер новой формации)))
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