Гафуров не хотел подписывать Ларионова-младшего и помощника тренера Васильева. Ларионов поставил ультиматум руководству «Торпедо» (Артур Хайруллин)

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Михаил Васильев Спорт-Экспресс Игорь Ларионов-младший Максим Гафуров Хоккей

Максим Гафуров не хотел подписывать Игоря Ларионова-младшего в «Торпедо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее появилась информация о том, что Гафуров покидает «Торпедо», пост генменеджера займет Игорь Ларионов.

«По моей информации, Игорь Ларионов поставил ультиматум руководству клуба – или он, или Гафуров. Тот не хотел подписывать в «Торпедо» его сына и помощника Васильева.

Вслед за уходом Гафурова должно последовать продление контракта с Ларионовым-младшим на хороших для игрока условиях», – написал Хайруллин.

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот и всплыла реальная правда про так называемого Профессора - тренера-демократа.
Получается для него кормушка для сына важнее Команды, которая дала ему место Тренера( ведь опыта у него НЕ было и Торпедо рискнуло взять его).
А теперь он прихватил и должность ГенМенеджера, чтобы по агентской привычке и здесь заработать.
Настоящий тренер новой формации)))
+29
-2
+27
Кумовство вышло на новый уровень и приняло уже совсем уродливую форму.
+15
-2
+13
При подобной карме обычно следует неизбежная кара - провал и увольнение в след сезоне.
+12
-2
+10
Как из 12 стульев
Ларик: "И со мной мальчик будет"
Гафуров: "Этот? Ну тогда плати ему из своего кармана")
+7
-1
+6
Как-то не весело от таких новостей.
+5
-1
+4
Лучше бы Профессора в Череповец отправили и вернули бы Козырева. Больше толку было бы.
+6
-2
+4
Ответ Юрий Павлов
ну чего тут ругаться... вот и посмотрим с чем начнут следующий сезон и как закончат. вот тогда и стоит делать выводы. а пока просто недоумевать и ждать оф.информации. Гафуров прошлый сезоне тоже провалил.
В чем он его провалил ?)))
+5
-2
+3
Такими темпами псевдо профессор заберет звание главного клоуна лиги у Йозе Марино
+5
-2
+3
Так и есть ,к сожалению .Губер нашей области Никитин ,принял такие решения .Если не выгорит ,не прощу за Гафурова и долго он губером не будет (звучит громко),но это не эмоции .Реально ,карьерой ответит
+4
-2
+2
Ответ Юрий Павлов
а какое из подписания было удачным?
Он подписывает ,исходя из пожеланий тренера .Линч,Артамонов ,Атанасов ,Фирстов ,Кульбаков
+2
0
+2
Ответ Диандерталец
Ну, а что? Ротенбергу можно, а Ларионову нет что ли?)
Чикатило/Промесу можно - и тебе можно !
+2
0
+2
Ларионов мл.сын Игоря Ларионова и помощника Васильева?
+2
-1
+1
Ответ Юрий Павлов
да и не было видно работы его
Эта работа всегда невидима .Особенно ,для тех,кто смотрит хоккей раз через раз
+2
-1
+1
Очевидный выбор.
+2
-2
0
Ответ Dundee
Костяк остался .Кого и зачем нужно было подписывать ?Пример приведите ,чтобы не быть голословным и понимать ,о чем речь
бауи и ли - слабо. да и Линч сомнительное приобретение.
0
0
0
Ответ Dundee
Он подписывает ,исходя из пожеланий тренера .Линч,Артамонов ,Атанасов ,Фирстов ,Кульбаков
прошлый год? кто? Линч? вы считаете успешным. остальных про сохранили.
0
0
0
Ответ Dundee
В чем он его провалил ?)))
да и не было видно работы его
+2
-2
0
Ответ Юрий Павлов
бауи и ли - слабо. да и Линч сомнительное приобретение.
Согласен.Изначально было понятно .Подписали ,из того ,что было на рынке .Подписывают ведь ,не ради подписания ,а потому что это нужно тренеру и он решает ,кто ему нужен
0
0
0
Ответ Abush1969
До нашего крымского кумовства им далеко, увы
Я про хоккей, а не вообще.
0
0
0
Ответ viktorpavlov70
Кумовство вышло на новый уровень и приняло уже совсем уродливую форму.
До нашего крымского кумовства им далеко, увы
0
0
0
Ответ Ruar
Такими темпами псевдо профессор заберет звание главного клоуна лиги у Йозе Марино
У него нет подконтрольных сми
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вот и всплыла реальная правда про так называемого Профессора - тренера-демократа. Получается для него кормушка для сына важнее Команды, которая дала ему место Тренера( ведь опыта у него НЕ было и Торпедо рискнуло взять его). А теперь он прихватил и должность ГенМенеджера, чтобы по агентской привычке и здесь заработать. Настоящий тренер новой формации)))
Ну, а что? Ротенбергу можно, а Ларионову нет что ли?)
+2
-2
0
Ответ koljas23
Отправишь губернатора в отставку? 🙄
Нет конечно )Он сам уйдет
+2
-2
0
Ответ Dundee
Так и есть ,к сожалению .Губер нашей области Никитин ,принял такие решения .Если не выгорит ,не прощу за Гафурова и долго он губером не будет (звучит громко),но это не эмоции .Реально ,карьерой ответит
Отправишь губернатора в отставку? 🙄
+2
-2
0
ну чего тут ругаться... вот и посмотрим с чем начнут следующий сезон и как закончат. вот тогда и стоит делать выводы. а пока просто недоумевать и ждать оф.информации. Гафуров прошлый сезоне тоже провалил.
+5
-5
0
Самое смешное или грустное, что после инаугурации ВВП Никитин сам может уйти. Об этом много говорят.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий