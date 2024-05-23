Хет-трик Афанасьева с голом в овертайме принес победу «Милуоки» в матче плей-офф АХЛ. Аскаров стал 2-й звездой игры
Егор Афанасьев сделал хет-трик в матче плей-офф АХЛ с «Гранд Рэпидс».
Форвард «Милуоки» был признан первой звездой третьего матча финала дивизиона с «Гриффинс» (3:2 ОТ, 2-1).
В активе 23-летнего россиянина 6 (4+2) баллов в 8 матчах текущего розыгрыша Кубка Колдера.
В регулярном чемпионате АХЛ Афанасьев набрал 54 (27+27) очка в 56 играх при полезности «+23». В нынешнем сезоне НХЛ он провел 2 матча за «Нэшвилл».
Голкипер Ярослав Аскаров в составе победителей провел полный матч, отразив 25 бросков из 27. Он стал второй звездой встречи.
За 4 игры в плей-офф у 21-летнего вратаря 88,7% сэйвов и коэффициент надежности 3,00.