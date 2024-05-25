Аскаров пропустил 4 шайбы за 3:30 в 3-м периоде в матче плей-офф АХЛ с «Гранд Рэпидс». Афанасьев набрал 1+1

Егор Афанасьев набрал 1+1 в 4-м матче серии плей-офф АХЛ с «Гранд Рэпидс».

« » проиграл фарм-клубу «Детройта» (2:4) в четвертом матче финала дивизиона (2-2). Теперь командам предстоит провести решающий матч в серии до 3 побед.

Форвард фарма « » забросил шайбу и сделал результативную передачу. У него 8 (5+3) очков в 9 играх в текущем плей-офф.

Вратарь «Эдмиралс» пропустил 4 шайбы после 30 бросков (все в 3-м периоде за 3:30 – с 9-й по 12-ю минуты). В 5 играх в плей-офф у него 2-3 при 88,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,25.

У «Гриффинс» хет-трик сделал форвард .