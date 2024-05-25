Тарасенко вышел на чистое 14-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя Брылина

Владимир Тарасенко провел 110-й матч в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Флориды» принял участие во второй игре финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (1:2 ОТ, 1-1).

Теперь в активе 110 матчей и 69 (46+23) очков в плей-офф в карьере.

Он превзошел достижение (109 игр) и вышел на единоличное 14-е место в истории по матчам в плей-офф среди россиян.

13-е место занимает вратарь «Тампы» (115). Рекордсмен – (183).