Тарасенко вышел на чистое 14-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя Брылина

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Брылин Сергей Федоров НХЛ рекорды Владимир Тарасенко Андрей Василевский Хоккей

Владимир Тарасенко провел 110-й матч в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Флориды» принял участие во второй игре финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (1:2 ОТ, 1-1).

Теперь в активе Владимира Тарасенко 110 матчей и 69 (46+23) очков в плей-офф в карьере.

Он превзошел достижение Сергея Брылина (109 игр) и вышел на единоличное 14-е место в истории по матчам в плей-офф среди россиян.

13-е место занимает вратарь «Тампы» Андрей Василевский (115). Рекордсмен – Сергей Федоров (183).

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1 комментарий
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У Федорова 183 матча, это пол года жизни)
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