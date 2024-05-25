Тарасенко вышел на чистое 14-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя Брылина
Владимир Тарасенко провел 110-й матч в плей-офф НХЛ.
Нападающий «Флориды» принял участие во второй игре финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (1:2 ОТ, 1-1).
Теперь в активе Владимира Тарасенко 110 матчей и 69 (46+23) очков в плей-офф в карьере.
Он превзошел достижение Сергея Брылина (109 игр) и вышел на единоличное 14-е место в истории по матчам в плей-офф среди россиян.
13-е место занимает вратарь «Тампы» Андрей Василевский (115). Рекордсмен – Сергей Федоров (183).