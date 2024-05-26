Эттинджер вышел на 2-е место в истории «Далласа» по победам в плей-офф (22). Больше только у Белфора

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Джейк Эттинджер вышел на 2-е место в истории «Далласа» по победам в плей-офф.

«Старс» обыграли «Эдмонтон» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (3:1, 1-1). 

25-летний американец отразил 28 из 29 бросков и был признан второй звездой матча. 

Победа стала для вратаря техасцев 22-й в 43 играх в плей-офф НХЛ за карьеру. 

По числу выигранных матчей он вышел на чистое 2-е место среди всех голкиперов в истории «Далласа» и «Миннесоты Норт Старс», опередив Джона Кейси (21 победа в 41 игре), Жиля Мелоша (21 в 45) и Марти Турко (21 в 47). 

Рекордом владеет Эд Белфор (44 в 73). 

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