Эттинджер вышел на 2-е место в истории «Далласа» по победам в плей-офф (22). Больше только у Белфора

Джейк Эттинджер вышел на 2-е место в истории «Далласа» по победам в плей-офф.

«Старс» обыграли « » во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (3:1, 1-1).

25-летний американец отразил 28 из 29 бросков и был признан второй звездой матча.

Победа стала для вратаря техасцев 22-й в 43 играх в плей-офф за карьеру.

По числу выигранных матчей он вышел на чистое 2-е место среди всех голкиперов в истории « » и «Миннесоты Норт Старс», опередив Джона Кейси (21 победа в 41 игре), Жиля Мелоша (21 в 45) и Марти Турко (21 в 47).

Рекордом владеет (44 в 73).