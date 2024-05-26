Защитник «Далласа» Хейсканен сыграл 201:45 в последних 7 матчах плей-офф (8 очков и «+7»). «Старс» ни разу не пропустили, когда он был на льду
Миро Хейсканен сыграл 201:45 в последних 7 матчах, «Даллас» с ним не пропускал.
Защитник «Старс» отметился результативной передачей во второй игре финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:1, 1-1).
Всего на счету 24-летнего финна 14 (5+9) очков в 15 играх в текущем плей-офф при нейтральной полезности и среднем времени на льду 28:15.
В последних 7 играх он провел на льду 201 минуту 45 секунд (около 29 минут в среднем за игру) и набрал 8 (4+4) очков при полезности «+7».
При этом техасцы ни разу не пропустили на данном отрезке, когда Хейсканен был на льду.