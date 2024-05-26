Дебур о капитане «Далласа» Бенне: «Просто зверь. В плей-офф он вышел на другой уровень и менял динамику в каждой серии»

Питер Дебур отметил игру Джейми Бенна во 2-м матче финала Запада.

Капитан «Старс» набрал 2 (1+1) балла во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с « » (3:1, 1-1).

В активе 34-летнего нападающего стало 11 (4+7) очков в 15 играх в текущем плей-офф.

«Он был лидером весь сезон, особенно в плей-офф. Думаю, что он вышел на другой уровень. Он великолепен. Просто зверь.

В каждой серии он менял динамику. В серии с «Вегасом» было несколько мощных хитов, в серии с «Колорадо» – важный гол, важный блок», – сказал главный тренер техасцев.