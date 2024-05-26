Дебур о капитане «Далласа» Бенне: «Просто зверь. В плей-офф он вышел на другой уровень и менял динамику в каждой серии»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Питер Дебур Джейми Бенн Хоккей

Питер Дебур отметил игру Джейми Бенна во 2-м матче финала Запада.

Капитан «Старс» набрал 2 (1+1) балла во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:1, 1-1). 

В активе 34-летнего нападающего стало 11 (4+7) очков в 15 играх в текущем плей-офф.

«Он был лидером весь сезон, особенно в плей-офф. Думаю, что он вышел на другой уровень. Он великолепен. Просто зверь. 

В каждой серии он менял динамику. В серии с «Вегасом» было несколько мощных хитов, в серии с «Колорадо» – важный гол, важный блок», – сказал главный тренер техасцев. 

2 комментария
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Всё по делу, Робертсона и Хинтца лидерами никак не назовешь
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Бенн и перчатки скидывает, когда надо.
А что Макдэвид, способен ли он рвать за команду?
Коннор - эдакий интеллигент, вроде Грецки, ему бы в 80-е или 90-е, когда суперклубы брали Кубки за счет обилия звёзд в составе.
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