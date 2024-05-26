Бенн вышел на 5-е место в истории «Далласа» и «Норт Старс» по очкам в плей-офф (73), обогнав Зубова
Джейми Бенн вышел на 5-е место в истории «Далласа» по очкам в плей-офф.
Капитан «Старс» набрал 2 (1+1) балла во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:1, 1-1).
В активе 34-летнего нападающего стало 11 (4+7) очков в 15 играх в текущем плей-офф. За карьеру – 73 (28+45) балла в 98 кубковых играх.
Бенн вышел на чистое 5-е место среди лучших бомбардиров «Далласа» и «Миннесоты Норт Старс» в розыгрышах Кубка Стэнли, обогнав Сергея Зубова (72 очка в 114 играх, 15+57).
Также в топ-5 входят Майк Модано (145 в 174), Брайан Беллоуз (83 в 81), Нил Бротен (79 в 115) и Бобби Смит (76 в 77).
Если брать только техасский отрезок истории франшизы, то Бенн вышел на 2-е место и уступает лишь Модано (118 в 135).