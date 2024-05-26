Бенн вышел на 5-е место в истории «Далласа» и «Норт Старс» по очкам в плей-офф (73), обогнав Зубова

Джейми Бенн вышел на 5-е место в истории «Далласа» по очкам в плей-офф.

Капитан «Старс» набрал 2 (1+1) балла во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:1, 1-1).

В активе 34-летнего нападающего стало 11 (4+7) очков в 15 играх в текущем плей-офф. За карьеру – 73 (28+45) балла в 98 кубковых играх.

вышел на чистое 5-е место среди лучших бомбардиров « » и «Миннесоты Норт Старс» в розыгрышах Кубка Стэнли, обогнав (72 очка в 114 играх, 15+57).

Также в топ-5 входят (145 в 174), Брайан Беллоуз (83 в 81), Нил Бротен (79 в 115) и Бобби Смит (76 в 77).

Если брать только техасский отрезок истории франшизы, то Бенн вышел на 2-е место и уступает лишь Модано (118 в 135).