Манджипани о поражении Канады в полуфинале ЧМ: «Мы сами себе вырыли яму и не смогли выбраться. Тяжело проигрывать по буллитам»

Теги Калгари Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Эндрю Манджипани Хоккей

Эндрю Манджипани высказался о поражении сборной Канады в полуфинале ЧМ-2024.

Североамериканская команда потерпела поражение от Швейцарии в серии буллитов (2:3 Б). Канадцы сыграют со сборной Швеции в матче за третье место.

«Это тяжело. Я думаю, мы начали матч не лучшим образом, и мы как бы сами себе вырыли яму и не смогли выбраться. Мы приехали сюда, чтобы выиграть золото, и все было в наших руках, верно?

Тяжело проигрывать в серии буллитов», – сказал нападающий сборной Канады и «Калгари». 

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