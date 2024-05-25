Манджипани о поражении Канады в полуфинале ЧМ: «Мы сами себе вырыли яму и не смогли выбраться. Тяжело проигрывать по буллитам»

Эндрю Манджипани высказался о поражении сборной Канады в полуфинале ЧМ-2024.

Североамериканская команда потерпела поражение от в серии буллитов (2:3 Б). Канадцы сыграют со сборной Швеции в матче за третье место.

«Это тяжело. Я думаю, мы начали матч не лучшим образом, и мы как бы сами себе вырыли яму и не смогли выбраться. Мы приехали сюда, чтобы выиграть золото, и все было в наших руках, верно?

Тяжело проигрывать в серии буллитов», – сказал нападающий сборной и « ».