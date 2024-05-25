Защитник Чехии Рутта дисквалифицирован на финал ЧМ за удар локтем в голову шведу Лундстрему. Его не удалили во время матча

Теги дисквалификации Сборная Швеции по хоккею Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Ян Рутта Исак Лундстрем Хоккей

Ян Рутта пропустит финал чемпионата мира из-за дисквалификации.

Дисциплинарная комиссия чемпионата мира приняла решение дисквалифицировать защитника сборной Чехии на один матч за удар локтем в голову игроку сборной Швеции Исаку Лундстрему.

Этот эпизод произошел во время полуфинальной игры, завершившейся победой чехов со счетом 7:3. Судьи не удалили Рутту за это нарушение.

В финале ЧМ-2024 сборная Чехии встретится с командой Швейцарии. Матч состоится завтра, 26 мая, и начнется в 21:20 по московскому времени. 

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1 комментарий
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"Нормально". Двинул локтем в голову, будь здоров!
Каким местом судьи наблюдали за игрой? Эпизод повлиял на исход матча, если что.
Удачи завтра Часовщикам в игре с любителями Пенного
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