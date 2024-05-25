Защитник Чехии Рутта дисквалифицирован на финал ЧМ за удар локтем в голову шведу Лундстрему. Его не удалили во время матча

Ян Рутта пропустит финал чемпионата мира из-за дисквалификации.

Дисциплинарная комиссия чемпионата мира приняла решение дисквалифицировать защитника сборной на один матч за удар локтем в голову игроку сборной Швеции Исаку Лундстрему.

Этот эпизод произошел во время полуфинальной игры, завершившейся победой чехов со счетом 7:3. Судьи не удалили за это нарушение.

В финале ЧМ-2024 сборная Чехии встретится с командой . Матч состоится завтра, 26 мая, и начнется в 21:20 по московскому времени.