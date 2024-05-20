Кирилл Князев: «Цыплаков шел к званию элитного форварда КХЛ. Прошедший сезон получился ключевым. Видим очковый прирост, голевой»
Кирилл Князев высказался о переходе Максима Цыплакова в «Айлендерс».
Нападающий, ранее выступавший в «Спартаке», подписал соглашение с «Айлендерс» на один сезон.
«Цыплаков шел к званию «элитный форвард КХЛ». Как раз прошедший сезон получился у него ключевым. Он потихоньку шел к этому сезон за сезоном, был на пути к этому. Мы видим очковый прирост и, соответственно, голевой.
В НХЛ многое будет зависеть от него самого, от тренера, партнеров, его роли в «Айлендерс». Языковой барьер и период адаптации тоже надо учитывать.
Нужно понимать, кто уйдет из команды, кого они рассматривают на трансферном рынке. Пока рано что-то комментировать, все-таки там сезон еще не закончился. Он готов был туда поехать.
Со «Спартаком» переговоры шли, но о контракте не договорились. Наверное, вариант с НХЛ у него в голове сидел и в регулярке, и в плей-офф Кубка Гагарина», – сказал экс-игрок, хоккейный агент Кирилл Князев.