Трочек о Гудроу: «В этом плей-офф он великолепен на обоих концах площадки. Его вклад в игру «Рейнджерс» очень важен»
Винсент Трочек высказался о победной шайбе Баркли Гудроу в овертайме.
Форвард «Рейнджерс» принес команде победу над «Флоридой» во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (2:1 ОТ, 1-1).
В этом плей-офф на счету Гудроу стало 4 гола в 12 играх. В регулярном чемпионате у него было 4 шайбы в 80 матчах.
«Все знают, что его вклад в игру «Рейнджерс» очень важен. Он показывает стабильный уровень. Его можно использовать в разных ситуациях.
В этом плей-офф он великолепно выглядит на обоих концах площадки», – сказал Трочек.