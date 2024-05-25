Трочек о Гудроу: «В этом плей-офф он великолепен на обоих концах площадки. Его вклад в игру «Рейнджерс» очень важен»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Винсент Трочек Барклай Гудроу Хоккей

Винсент Трочек высказался о победной шайбе Баркли Гудроу в овертайме.

Форвард «Рейнджерс» принес команде победу над «Флоридой» во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (2:1 ОТ, 1-1). 

В этом плей-офф на счету Гудроу стало 4 гола в 12 играх. В регулярном чемпионате у него было 4 шайбы в 80 матчах. 

«Все знают, что его вклад в игру «Рейнджерс» очень важен. Он показывает стабильный уровень. Его можно использовать в разных ситуациях. 

В этом плей-офф он великолепно выглядит на обоих концах площадки», – сказал Трочек

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1 комментарий
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Очень нужный гол в самый ответственный момент, если коротко!!!
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