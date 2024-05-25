Трочек о Гудроу: «В этом плей-офф он великолепен на обоих концах площадки. Его вклад в игру «Рейнджерс» очень важен»

Винсент Трочек высказался о победной шайбе Баркли Гудроу в овертайме.

Форвард « » принес команде победу над «Флоридой» во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (2:1 ОТ, 1-1).

В этом плей-офф на счету стало 4 гола в 12 играх. В регулярном чемпионате у него было 4 шайбы в 80 матчах.

«Все знают, что его вклад в игру «Рейнджерс» очень важен. Он показывает стабильный уровень. Его можно использовать в разных ситуациях.

В этом плей-офф он великолепно выглядит на обоих концах площадки», – сказал .