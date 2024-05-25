Гудроу забил «Флориде» в овертайме 2-го матча серии. У него 4 гола в 12 играх в этом плей-офф, в регулярке было 4 в 80

Баркли Гудроу забил «Флориде» в овертайме 2-го матча серии.

Форвард « » был признан первой звездой второго матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:1 ОТ, 1-1).

31-летний нападающий повторил личный рекорд по очкам за один плей-офф – 6 (4+2) в 12 играх. При этом текущий розыгрыш является рекордным по голам. В предыдущие годы на его счету было 6 шайб в 81 кубковом матче.

Всего у двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Тампы» 22 (10+12) очка в 93 играх в плей-офф.

Отметим, что в минувшем регулярном чемпионате Гудроу тоже забросил 4 шайбы – в 80 играх.