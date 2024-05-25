Гудроу забил «Флориде» в овертайме 2-го матча серии. У него 4 гола в 12 играх в этом плей-офф, в регулярке было 4 в 80

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Барклай Гудроу Хоккей

Баркли Гудроу забил «Флориде» в овертайме 2-го матча серии.

Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой второго матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:1 ОТ, 1-1). 

31-летний нападающий повторил личный рекорд по очкам за один плей-офф – 6 (4+2) в 12 играх. При этом текущий розыгрыш является рекордным по голам. В предыдущие годы на его счету было 6 шайб в 81 кубковом матче. 

Всего у двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Тампы» 22 (10+12) очка в 93 играх в плей-офф. 

Отметим, что в минувшем регулярном чемпионате Гудроу тоже забросил 4 шайбы – в 80 играх. 

6 комментариев
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Это по сути его роль в плей-офф, помощь нижних звеньев лидерам. Как он это делал и в Тампе.
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Очень редко забивает, но зато очень нужные шайбы
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Ответ Джавид Гасанов
Хороший бросок. Тут не может быть вопросов к Бобровскому
должен был брать. все видел. явная ошибка
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ОН ПРОСТО КРАСАВЧИК КАК ГОВОРЯТ РАБОЧАЯ ЛОШАДКА
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Его выпускали на взбрасывания в своей зоне, и он их выигрывал по дефолту - так случилось и в начале этой смены. Шайбу свою заслужил, положил хорошо
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