Владислав Третьяк: «НХЛ – не безальтернативный вариант. У нас очень хороший и интересный хоккей. Тех, кто отправился за океан в 18-19 лет, отправляют в фарм-клубы»

Теги Металлург Мг ФХР Владислав Третьяк НХЛ КХЛ Кирилл Капризов Данила Юров Роман Канцеров Дмитрий Силантьев Хоккей

Владислав Третьяк не считает НХЛ безальтернативным вариантом для российских игроков.

«НХЛ не является безальтернативным вариантом развития карьеры. У нас тоже очень хороший и интересный хоккей. Сегодня мы дали молодым ребятам возможность сыграть в КХЛ.

В прошедшем сезоне ужесточили лимит на легионеров, поэтому только на высшем уровне сразу 60 мест в командах освободилось. Иностранцев стало меньше, поэтому молодым ребятам предоставляется больше возможностей.

Можно взять как пример «Металлург». Там ставка на молодежь, всего два легионера – а они выиграли Кубок Гагарина. Рад, что наши русские ребята себя хорошо показали.

Вратарь Илья Набоков, защитники, нападающие. Например, Канцеров и Силантьев первый год выступают в КХЛ – но прямо по ходу плей-офф закрепились в первом звене, тащили команду за собой. Юров стал лучшим бомбардиром команды в регулярке, причем он центр, дефицитное амплуа.

Я думаю, что наши ребята в России сейчас получают хорошие навыки. И хорошо, что они не уезжают в совсем юном возрасте.

Ведь тех, кто отправился за океан в 18-19 лет, отправляют в фарм-клубы, и в НХЛ они не играют.

А вот Капризов, который уехал в 23, уже был олимпийским чемпионом и чемпионом страны, лидером клуба и одним из самых ярких игроков лиги. Поэтому и в НХЛ сразу начал играть.

Мы постоянно говорим ребятам, чтобы они не спешили, прошли здесь путь, поиграли, получили навыки и опыт.

Задача ФХР – в том, чтобы было как можно больше международных соревнований, а также как можно больше мест для молодых ребят в командах в КХЛ», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

2 комментария
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Так везде игроков отправляют в фармы СКА-яркий пример.
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Тех кто отправился в НХЛ в 18-19 лет - отправляют в АХЛ.
Тех кто не отправился - в ВХЛ.
Почувствуйте разницу:)
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