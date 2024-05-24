Владислав Третьяк: «НХЛ – не безальтернативный вариант. У нас очень хороший и интересный хоккей. Тех, кто отправился за океан в 18-19 лет, отправляют в фарм-клубы»

Владислав Третьяк не считает НХЛ безальтернативным вариантом для российских игроков.

«НХЛ не является безальтернативным вариантом развития карьеры. У нас тоже очень хороший и интересный хоккей. Сегодня мы дали молодым ребятам возможность сыграть в КХЛ.

В прошедшем сезоне ужесточили лимит на легионеров, поэтому только на высшем уровне сразу 60 мест в командах освободилось. Иностранцев стало меньше, поэтому молодым ребятам предоставляется больше возможностей.

Можно взять как пример «Металлург». Там ставка на молодежь, всего два легионера – а они выиграли Кубок Гагарина. Рад, что наши русские ребята себя хорошо показали.

Вратарь Илья Набоков, защитники, нападающие. Например, Канцеров и Силантьев первый год выступают в КХЛ – но прямо по ходу плей-офф закрепились в первом звене, тащили команду за собой. Юров стал лучшим бомбардиром команды в регулярке, причем он центр, дефицитное амплуа.

Я думаю, что наши ребята в России сейчас получают хорошие навыки. И хорошо, что они не уезжают в совсем юном возрасте.

Ведь тех, кто отправился за океан в 18-19 лет, отправляют в фарм-клубы, и в НХЛ они не играют.

А вот Капризов, который уехал в 23, уже был олимпийским чемпионом и чемпионом страны, лидером клуба и одним из самых ярких игроков лиги. Поэтому и в НХЛ сразу начал играть.

Мы постоянно говорим ребятам, чтобы они не спешили, прошли здесь путь, поиграли, получили навыки и опыт.

Задача ФХР – в том, чтобы было как можно больше международных соревнований, а также как можно больше мест для молодых ребят в командах в КХЛ», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.