Хайруллин подписал контракт со СКА на 2 года
Марат Хайруллин продлил контракт со СКА.
Срок нового соглашения рассчитан на два года – до конца сезона-2025/26.
27-летний нападающий провел два предыдущих сезона в СКА.
Ранее сообщалось, что клуб расторг действующий контракт с игроком и планирует переподписать его как свободного агента.
В прошедшем регулярном чемпионате Хайруллин набрал 43 (18+25) очка в 52 матчах при полезности «плюс 15».
В плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов за результативность в 10 играх.