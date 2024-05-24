Хайруллин подписал контракт со СКА на 2 года

Марат Хайруллин продлил контракт со СКА.

Срок нового соглашения рассчитан на два года – до конца сезона-2025/26.

27-летний нападающий провел два предыдущих сезона в СКА.

Ранее сообщалось, что клуб расторг действующий контракт с игроком и планирует переподписать его как свободного агента.

В прошедшем регулярном чемпионате Хайруллин набрал 43 (18+25) очка в 52 матчах при полезности «плюс 15».

В плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов за результативность в 10 играх.