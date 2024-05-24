Хайруллин подписал контракт со СКА на 2 года

Теги СКА переходы КХЛ Марат Хайруллин Хоккей

Марат Хайруллин продлил контракт со СКА.

Срок нового соглашения рассчитан на два года – до конца сезона-2025/26.

27-летний нападающий провел два предыдущих сезона в СКА.

Ранее сообщалось, что клуб расторг действующий контракт с игроком и планирует переподписать его как свободного агента.

В прошедшем регулярном чемпионате Хайруллин набрал 43 (18+25) очка в 52 матчах при полезности «плюс 15».

В плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов за результативность в 10 играх.

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3 комментария
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Красава перешёл с Нижнекамска и второй год подряд лучший нападающий по очкам в клубе надеюсь в конверте нормально получил,не обидели 😁😁😁
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+1
Ответ Дима Миронов
Красава перешёл с Нижнекамска и второй год подряд лучший нападающий по очкам в клубе надеюсь в конверте нормально получил,не обидели 😁😁😁
Официально обозначено 50 лямов в этом сезоне и 55 в следующем.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Официально обозначено 50 лямов в этом сезоне и 55 в следующем.
Ну все же понимают,что действительности этого не может быть
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