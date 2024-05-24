Капитан «Колорадо» Ландескуг о том, как Ничушкина примут в раздевалке: «Вэл – наш друг. С ним мы подняли Кубок Стэнли. Посмотрим, как он справится»

Габриэль Ландескуг высказался о дисквалификации Валерия Ничушкина.

Российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам . Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

На данный момент «Колорадо» не рассматривает вариант расторжения контракта с хоккеистом.

«Вэл – наш партнер по команде. Он наш друг. Он тот, с кем мы подняли Кубок Стэнли.

Хочется, чтобы он получил помощь, хочется, что он пришел в норму. Что произойдет дальше, зависит от него, как он с этим справится», – сказал капитан «Эвеланш» .

Хоккеиста спросили о том, что как воспримут в раздевалке, встретят ли с распростертыми объятиями.

«Посмотрим, как Вэл справится с этой ситуацией и как пройдут следующие шесть месяцев», – ответил Ландескуг.