Капитан «Колорадо» Ландескуг о том, как Ничушкина примут в раздевалке: «Вэл – наш друг. С ним мы подняли Кубок Стэнли. Посмотрим, как он справится»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Габриэль Ландескуг Валерий Ничушкин Хоккей

Габриэль Ландескуг высказался о дисквалификации Валерия Ничушкина.

Российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

На данный момент «Колорадо» не рассматривает вариант расторжения контракта с хоккеистом.

«Вэл – наш партнер по команде. Он наш друг. Он тот, с кем мы подняли Кубок Стэнли.

Хочется, чтобы он получил помощь, хочется, что он пришел в норму. Что произойдет дальше, зависит от него, как он с этим справится», – сказал капитан «Эвеланш» Габриэль Ландескуг.

Хоккеиста спросили о том, что как Валерия Ничушкина воспримут в раздевалке, встретят ли с распростертыми объятиями.

«Посмотрим, как Вэл справится с этой ситуацией и как пройдут следующие шесть месяцев», – ответил Ландескуг.

3 комментария
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Ланди сказал как отрезал. Капитан!
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Респект.
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Отделил зёрна от плевен
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