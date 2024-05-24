Макдэвид – 7-й игрок в истории «Эдмонтона» с 2 или более голами в овертаймах игр плей-офф. Рекорд у Андерсона (3)
Коннор Макдэвид во 2-й раз в карьере забил в овертайме матча плей-офф.
Капитан «Ойлерс» забросил шайбу на 1-й минуте второго овертайма первого матча финала Западной конференции Кубка Стэнли (3:2 2ОТ, 1-0).
В 2022 году нападающий поставил точку в 5-м матче серии второго раунда с «Калгари» (5:4 ОТ, 4-1).
До него в истории «Ойлерс» было 6 игроков с двумя или более голами в овертаймах матчей плей-офф.
Рекордом владеет Гленн Андерсон (3). По 2 гола забивали также Уэйн Гретцки, Яри Курри, Эса Тикканен, Петр Клима и Джо Мерфи.