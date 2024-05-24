Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ, сделавший 20+ передач за один плей-офф 2 раза или более. В списке есть Кучеров

Теги рейтинги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Марк Мессье Даг Гилмор Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид во 2-й раз достиг отметки 20 передач в плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (3:2 2ОТ, 1-0). 

В активе 27-летнего канадца стало 23 (3+20) очка в 13 играх в текущем плей-офф. 

Макдэвид достиг отметки 20 передач за один плей-офф во второй раз за карьеру (2022 – 23 в 16 играх). До него в истории НХЛ провести по 2 и более таких розыгрыша удалось только 4 игрокам. 

Это Уэйн Гретцки (6 розыгрышей плей-офф с 20+ ассистами), Марк Мессье (2), Даг Гилмор (2) и Никита Кучеров («Тампа», 2). 

Макдэвид забил на 1-й минуте 2-го овертайма и принес «Эдмонтону» победу в 1-м матче серии с «Далласом»

16 комментариев
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Ответ iron_m
Нет, согласно статистике бомбардиров, он как раз в прайме (среднее время подвигов - 23-28 лет). Дальше снижение.
Какая статистика у местных любимцев Панарина и Кучерова в нынешнем сезоне была ?))
+15
-4
+11
Этот парень только входит в свой прайм, дальше - больше.
+11
-1
+10
23 очка в 13 играх - точно бегунок, не то что Овечкин и Панарин🤭
+12
-6
+6
Ответ Александр Богомолов
Они исключения. Статья тут недавно была. Там хорошо это показано
Аа, ну ок, куда Макдевиду до таких исключений.
+5
-2
+3
Сколько очков до Гретцки в плей-офф?:))
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Ответ JuVero
Какая статистика у местных любимцев Панарина и Кучерова в нынешнем сезоне была ?))
Комментарий удален модератором
Ответ iron_m
Комментарий удален модератором
Хорошо отдохнуть в бане))
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Ответ Real_v_dushe
Пока для этого нет оснований, потому что кроме таланта и игровых навыков, нужно доказать, что можешь взять КС и не один. Пусть возьмёт, тогда и посмотрим.
Марун 3 взял. И?) Торнтон не взял. Марло не взял. Логика ваша 5 класс)
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Ответ Кирил Тарароев
Марун 3 взял. И?) Торнтон не взял. Марло не взял. Логика ваша 5 класс)
Логика единственно нормальная, без КС Макдэвид будет нереализованным до конца талантом и в рейтинге всегда будет ниже, и в восприятии. Никто его никогда не поставит рядом с тем же Кросби, всегда Кросби будет выше. Успешность и высокостатусность игрока определяется завоёванными титулами, а не одной только игрой и статистикой. Это база.
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