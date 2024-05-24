Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ, сделавший 20+ передач за один плей-офф 2 раза или более. В списке есть Кучеров

Коннор Макдэвид во 2-й раз достиг отметки 20 передач в плей-офф.

Капитан « » набрал 2 (1+1) очка в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом» (3:2 2ОТ, 1-0).

В активе 27-летнего канадца стало 23 (3+20) очка в 13 играх в текущем плей-офф.

достиг отметки 20 передач за один плей-офф во второй раз за карьеру (2022 – 23 в 16 играх). До него в истории провести по 2 и более таких розыгрыша удалось только 4 игрокам.

Это Уэйн Гретцки (6 розыгрышей плей-офф с 20+ ассистами), (2), Даг Гилмор (2) и Никита Кучеров (« », 2).

Макдэвид забил на 1-й минуте 2-го овертайма и принес «Эдмонтону» победу в 1-м матче серии с «Далласом»