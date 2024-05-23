США проиграли в четвертьфинале ЧМ впервые с 2019 года. Золота нет с 1960 года

Теги Сборная США по хоккею Сборная Чехии по хоккею НХЛ Джон Хайнс ЧМ по хоккею Хоккей

Сборная США не вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.

Команда тренера Джона Хайнса проиграла сборной Чехии (0:1) в четвертьфинальном матче ЧМ-2024.

Американская команда уступила в четвертьфинале чемпионата мира впервые с 2019 года.

После этого команда трижды играла в матчах за бронзу, выиграв одну из трех.

Также сборная США не выигрывает золотые медали с 1960 года. Добавим, что олимпийские хоккейные турниры с 1920 по 1968 годы также считались и чемпионатами мира.

20 комментариев
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Самое удивительное знаете что
США последний раз на ЧМ в финале играл в 1960
64 года назад!!!
Почему так?
Швейцария и Словакия по два раза сыграли в финале за это время в финале
+5
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+5
состав шикарный был для золота. Проклятие какое то на ЧМ у них
+4
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Ответ Saddam Huseyn
Самое удивительное знаете что США последний раз на ЧМ в финале играл в 1960 64 года назад!!! Почему так? Швейцария и Словакия по два раза сыграли в финале за это время в финале
Финалы на ЧМ проводятся с 1992 г. Сборная США там не играла никогда. А в 1960 г. отдельного ЧМ не было, его медали разыгрывались в рамках ОИ. На самостоятельном же ЧМ американцы последний раз попадали в двойку сильнейших аж в 1950 г., когда не участвовали ни ЧССР, ни СССР.

При том что на ОИ они после этого брали 2 раза золото и 5 раз серебро.
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Ответ Yaroslove
Приичем и состав был чуть ли не лучший, в 21 веке по крайней мере.
Состав только по именам лучший! Не понятно зачем в сборную взяли деградирующих Джонса и Годро !? Из всех защитников в этой сборной ощущение что атаковать может только Веренски! Нападение технически довольно слабое : за исключением Болди и Фараби, один в один обыграть не в состоянии ! Со знаком плюс можно отметить Ткачука и Линдгрена! Всё! Против чехов тенью ходили и Нельсон и Кофилд и Пинто
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Приичем и состав был чуть ли не лучший, в 21 веке по крайней мере.
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Каждый год одно и тоже
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С 1960 года! По уровню хоккея - вторая страна в мире. Кто-нибудь может объяснить феномен?
+1
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Амеры как обычно в плей-офф полное дно
+1
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Ответ Saddam Huseyn
Самое удивительное знаете что США последний раз на ЧМ в финале играл в 1960 64 года назад!!! Почему так? Швейцария и Словакия по два раза сыграли в финале за это время в финале
Словаки даже чемпионами были.
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Ответ Al561
Да они не особо и хотят. Даже сейчас, когда типа просмотр для турнира сборных НХЛ и ОИ, они привезли студентов и туристов в основном.
и кто там турист?
и особенно студент?
можно поименно?
наверное, Сет Джонс или Веренски?
или Годро, Ткачук-мл. и Зеграс?
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Ответ DevilsFan
С 1960 года! По уровню хоккея - вторая страна в мире. Кто-нибудь может объяснить феномен?
легко..
объясняю: вторая - это очень сильно преувеличено
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Ответ DevilsFan
Посмотрите суммарный рейтинг (фантази) игроков НХЛ первой сотни. Я думаю, амеры там с Канадой будут один в один.
ну если по рейтингу в фэнтази оценивать - я ваш уровень понимания понял.. хорошего вечера
+1
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Позорники. Даже жаль, что Россия не участвует. Размазали мы бы их
+4
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Все-таки что раньше: Торонто возьмет Стэнли или США дорвется до золота?!
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Ответ Saddam Huseyn
Самое удивительное знаете что США последний раз на ЧМ в финале играл в 1960 64 года назад!!! Почему так? Швейцария и Словакия по два раза сыграли в финале за это время в финале
формулу турниров в разные годы, финалы, групповые и все такое - хорошо изучали?
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Ответ vendigo
легко.. объясняю: вторая - это очень сильно преувеличено
Посмотрите суммарный рейтинг (фантази) игроков НХЛ первой сотни. Я думаю, амеры там с Канадой будут один в один.
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