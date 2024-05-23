США проиграли в четвертьфинале ЧМ впервые с 2019 года. Золота нет с 1960 года
Сборная США не вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.
Команда тренера Джона Хайнса проиграла сборной Чехии (0:1) в четвертьфинальном матче ЧМ-2024.
Американская команда уступила в четвертьфинале чемпионата мира впервые с 2019 года.
После этого команда трижды играла в матчах за бронзу, выиграв одну из трех.
Также сборная США не выигрывает золотые медали с 1960 года. Добавим, что олимпийские хоккейные турниры с 1920 по 1968 годы также считались и чемпионатами мира.
США последний раз на ЧМ в финале играл в 1960
64 года назад!!!
Почему так?
Швейцария и Словакия по два раза сыграли в финале за это время в финале
При том что на ОИ они после этого брали 2 раза золото и 5 раз серебро.
и особенно студент?
можно поименно?
наверное, Сет Джонс или Веренски?
или Годро, Ткачук-мл. и Зеграс?
объясняю: вторая - это очень сильно преувеличено