США проиграли в четвертьфинале ЧМ впервые с 2019 года. Золота нет с 1960 года

Сборная США не вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.

Команда тренера проиграла сборной (0:1) в четвертьфинальном матче ЧМ-2024.

Американская команда уступила в четвертьфинале чемпионата мира впервые с 2019 года.

После этого команда трижды играла в матчах за бронзу, выиграв одну из трех.

Также сборная США не выигрывает золотые медали с 1960 года. Добавим, что олимпийские хоккейные турниры с 1920 по 1968 годы также считались и чемпионатами мира.