Терещенко о возможном отъезде Мичкова в «Филадельфию»: «Торторелла любит огранять такие таланты. Стартовые позиции у Матвея неплохие»
Алексей Терещенко высказался о возможном переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию».
Ранее появилась информация, что 19-летний форвард может уехать в «Филадельфию». Действующий контракт игрока со СКА рассчитан еще на два года.
«Все зависит от Мичкова, как он будет относиться к себе, что будет от себя требовать. НХЛ есть НХЛ, конкуренция там сумасшедшая в любой организации.
Да, многое зависит от тренеров, которые будут обучать Мичкова. Торторелла любит огранять такие таланты, так что стартовые позиции у Матвея действительно неплохие, но только время покажет, хороший ли для него клуб «Филадельфия», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.