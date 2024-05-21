Терещенко о возможном отъезде Мичкова в «Филадельфию»: «Торторелла любит огранять такие таланты. Стартовые позиции у Матвея неплохие»

Алексей Терещенко высказался о возможном переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию».

Ранее появилась информация, что 19-летний форвард может уехать в «Филадельфию». Действующий контракт игрока со рассчитан еще на два года.

«Все зависит от Мичкова, как он будет относиться к себе, что будет от себя требовать. есть НХЛ, конкуренция там сумасшедшая в любой организации.

Да, многое зависит от тренеров, которые будут обучать . Торторелла любит огранять такие таланты, так что стартовые позиции у Матвея действительно неплохие, но только время покажет, хороший ли для него клуб « », – сказал трехкратный чемпион мира .