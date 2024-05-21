Терещенко о возможном отъезде Мичкова в «Филадельфию»: «Торторелла любит огранять такие таланты. Стартовые позиции у Матвея неплохие»

Теги СКА возможные переходы Филадельфия Алексей Терещенко Джон Торторелла НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Алексей Терещенко высказался о возможном переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию».

Ранее появилась информация, что 19-летний форвард может уехать в «Филадельфию». Действующий контракт игрока со СКА рассчитан еще на два года.

«Все зависит от Мичкова, как он будет относиться к себе, что будет от себя требовать. НХЛ есть НХЛ, конкуренция там сумасшедшая в любой организации.

Да, многое зависит от тренеров, которые будут обучать Мичкова. Торторелла любит огранять такие таланты, так что стартовые позиции у Матвея действительно неплохие, но только время покажет, хороший ли для него клуб «Филадельфия», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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4 комментария
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Как бы не поплыл он после парочки наездов Тортса
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В любом случае Полезнее чем в СКА находится
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Не припомню, кого там Тортс огранял. Может быть Лекавалье в Тампе.
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Ответ Pronger
Не припомню, кого там Тортс огранял. Может быть Лекавалье в Тампе.
Все эти терещенки не смотрят и не следят за НХЛ, им звонят – они лепят отсебятину, не имеющую никакого отношения к реальности.
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