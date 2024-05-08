Бирюков, Панин и Широков – номинанты на приз «За верность хоккею» имени Гимаева

Теги Салават Юлаев Автомобилист рейтинги Евгений Бирюков Сергей Широков Сергей Гимаев-старший Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сайт KHL.ru назвал номинантов на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева.

По итогам сезона-2023/24 в Фонбет КХЛ на награду претендуют защитники Евгений БирюковСалават Юлаев», 33 матча, 4 (1+3) очка) и Григорий Панин («Салават Юлаев», 57 матчей, 7 (3+4) очков), а также форвард Сергей ШироковАвтомобилист», 69 матчей, 32 (13+19) очка). Им всем по 38 лет.

В прошедшем сезоне Бирюков стал первым игроком в истории КХЛ, проведшим 1000-й матч в лиге. 1 мая он объявил о завершении профессиональной карьеры и вошел в тренерский штаб уфимской команды.

Панин в начале сезона-2023/24 провел 1000-й матч в рамках чемпионатов России, до отметки Бирюкова в 1000 матчей в КХЛ Панину осталось 168 матчей.

Широков был капитаном «Автомобилиста» в минувшем сезоне и помог команде добиться исторического достижения – первых бронзовых медалей КХЛ и чемпионата России. По окончании сезона уральцы не продлили контракт с форвардом.

Обладателями этой награды становились Олег Петров, Александр Корешков, Сергей Федоров, Андрей Субботин, Максим Соколов, Алексей Калюжный, Вячеслав Козлов, Константин Горовиков, Павел Дацюк (дважды), Александр Попов, Александр Семин, Александр Еременко, Василий Кошечкин.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая 2024 года.

6 комментариев
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Ну точно не Панин!!!
И Бирюков достойнее (1000 матчей), и Широков (капитанил и стата хорошая для такого возраста)

А Панин в хоккей редко играл, чисто на "травмы" игроков соперника...
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Бирюков закончил карьеру, вот ему и можно награду дать. Гриша с Широковым еще попылят.
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Панин?? За верность грязи разве только.
Бирюков самый достойный из троих, имхо.
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Панин!
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Евгений Бирюков однозначно!
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Так то ещё Яша Рвылов есть.
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