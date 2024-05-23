Панин о работе ведущим: «Всегда нравился Губерниев. Его речевые обороты, яркие сравнения – все нравится. Много классных шоу, где Воля круто ведет, еще отмечу Сабурова»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин телевидение Дмитрий Губерниев КХЛ Павел Воля Хоккей

Григорий Панин высказался о работе в качестве ведущего развлекательного шоу КХЛ.

– Расскажите о новом проекте КХЛ, в котором вы сейчас снимались.

– Меня пригласили ведущим в шоу «Рейтинги», где гостям показывают хоккейные нарезки, а они выставляют свои оценки. Гости не обязательно хоккеисты, это могут быть люди, связанные с шоу-бизнесом, из других видов спорта. Я в этом шоу ведущий.

Это мой первый опыт в такой роли в проекте на уровне КХЛ. В «Салавате» у нас есть #ПНХШОУ, я там вместе с Женей Тимкиным ведущий, но все-таки это другое. В своей команде, где все ребята тебе знакомы, быть ведущим намного проще.

– Что для вас самое сложное при записи таких шоу?

– Следовать сценарию. Меня, конечно, не заставляют повторять слово в слово, но есть моменты, которые нужно учитывать. Мне больше нравится своими словами говорить. Понимаю, что сюжетной линии придерживаться надо, но заучивать слово в слово – это тяжеловато.

– В шоу «Салавата» вы очень уверенно смотритесь в роли ведущего, речью занимались?

– В компании ребят, которых ты давно знаешь, работать проще. Когда ты находишься в своей раздевалке, то ты гораздо более раскрепощен.

Я читал и читаю много литературы, и не только про ораторское мастерство, а в принципе чтение книг расширяет кругозор и развивает речевой аппарат.

У меня есть традиция – по утрам за завтраком дома читаю вслух. Сейчас читаю Михаила Лабковского «Привет из детства». В машине недавно слушал аудиокнигу «На пенсию в 35» Бабайкина.

– На кого из ведущих ориентируетесь?

– Мне всегда нравился Дмитрий Губерниев. Его речевые обороты, яркие сравнения – это все нравится. Есть много классных шоу, где Павел Воля круто ведет, еще отмечу Нурлана Сабурова, – сказал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

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4 комментария
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Гриша готовится к пенсии ...
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А мне он не нравится. Грубые высказывания себе позволяет.
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Имя пишите.
А то уже испугался, какого Панина спортс.ру решил, вдруг, поцитировать.
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ну Гриша разочаровал, как этот горлопан Губер может нравиться?
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