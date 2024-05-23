Григорий Панин высказался о работе в качестве ведущего развлекательного шоу КХЛ.

– Расскажите о новом проекте , в котором вы сейчас снимались.

– Меня пригласили ведущим в шоу «Рейтинги», где гостям показывают хоккейные нарезки, а они выставляют свои оценки. Гости не обязательно хоккеисты, это могут быть люди, связанные с шоу-бизнесом, из других видов спорта. Я в этом шоу ведущий.

Это мой первый опыт в такой роли в проекте на уровне КХЛ. В «Салавате» у нас есть #ПНХШОУ, я там вместе с Женей Тимкиным ведущий, но все-таки это другое. В своей команде, где все ребята тебе знакомы, быть ведущим намного проще.

– Что для вас самое сложное при записи таких шоу?

– Следовать сценарию. Меня, конечно, не заставляют повторять слово в слово, но есть моменты, которые нужно учитывать. Мне больше нравится своими словами говорить. Понимаю, что сюжетной линии придерживаться надо, но заучивать слово в слово – это тяжеловато.

– В шоу «Салавата» вы очень уверенно смотритесь в роли ведущего, речью занимались?

– В компании ребят, которых ты давно знаешь, работать проще. Когда ты находишься в своей раздевалке, то ты гораздо более раскрепощен.

Я читал и читаю много литературы, и не только про ораторское мастерство, а в принципе чтение книг расширяет кругозор и развивает речевой аппарат.

У меня есть традиция – по утрам за завтраком дома читаю вслух. Сейчас читаю Михаила Лабковского «Привет из детства». В машине недавно слушал аудиокнигу «На пенсию в 35» Бабайкина.

– На кого из ведущих ориентируетесь?

– Мне всегда нравился . Его речевые обороты, яркие сравнения – это все нравится. Есть много классных шоу, где Павел Воля круто ведет, еще отмечу Нурлана Сабурова, – сказал капитан « » .