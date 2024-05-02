Василевский о том, что Сергачев восстановился после переломов за 80 дней: «Железный человек». Не представляю, как это возможно»

Андрей Василевский назвал Михаила Сергачева «Железным человеком».

Защитник « » восстановился после переломов левой большеберцовой и малоберцовой костей за 80 дней.

«Железный человек». Не представляю, как это возможно», – сказал вратарь «Лайтнинг».