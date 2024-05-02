Василевский о том, что Сергачев восстановился после переломов за 80 дней: «Железный человек». Не представляю, как это возможно»

Теги травмы Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Михаил Сергачев Хоккей

Андрей Василевский назвал Михаила Сергачева «Железным человеком».

Защитник «Тампы» восстановился после переломов левой большеберцовой и малоберцовой костей за 80 дней.

«Железный человек». Не представляю, как это возможно», – сказал вратарь «Лайтнинг».

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3 комментария
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ничего удивительного. При правильном лечении.
Косой перелом голени. Остеосинтез скорей всего интрамедуллярно стержнем. Почти сразу можно ходить с ограничением нагрузки. Главное качать мышцы. Миша молодцом!
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Думали, что сезон для Сергачева уже тогда завершился
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А некоторые его карьеру хоронили..
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