Василевский о том, что Сергачев восстановился после переломов за 80 дней: «Железный человек». Не представляю, как это возможно»
Андрей Василевский назвал Михаила Сергачева «Железным человеком».
Защитник «Тампы» восстановился после переломов левой большеберцовой и малоберцовой костей за 80 дней.
«Железный человек». Не представляю, как это возможно», – сказал вратарь «Лайтнинг».
Косой перелом голени. Остеосинтез скорей всего интрамедуллярно стержнем. Почти сразу можно ходить с ограничением нагрузки. Главное качать мышцы. Миша молодцом!