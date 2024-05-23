«Сан-Хосе» получил разрешение на переговоры со Штурмом. Он возглавляет фарм «Лос-Анджелеса» в АХЛ

Теги Сан-Хосе Лос-Анджелес Марко Штурм НХЛ АХЛ Пьер ЛеБрюн Онтарио Рейн Хоккей

«Сан-Хосе» и Марко Штурм могут начать обсуждать сотрудничество.

Клуб получил разрешение на переговоры с тренером, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Слышал, что «Шаркс» запросили и получили от «Кингс» разрешение поговорить с Марко Штурмом в рамках процесса поиска тренера», – написал ЛеБрюн.

«Шаркс» ранее отправили Дэвида Куинна в отставку.

Штурм работал помощником тренера «Лос-Анджелеса» с 2018 по 2022 год. С сезона-2022/23 он возглавляет фарм-клуб команды в АХЛ «Онтарио Рейн».

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3 комментария
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Ого, немец может стать главным в клубе НХЛ?
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Марко Штурм, когда был игроком, провел 7+ сезонов за Сан-Хосе. Отсюда и интерес к его кандидатуре.
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Ответ Борис Калашников
Марко Штурм, когда был игроком, провел 7+ сезонов за Сан-Хосе. Отсюда и интерес к его кандидатуре.
Всё верно. Игрок, кстати, был весьма приличный.
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