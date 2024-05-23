«Сан-Хосе» получил разрешение на переговоры со Штурмом. Он возглавляет фарм «Лос-Анджелеса» в АХЛ
«Сан-Хосе» и Марко Штурм могут начать обсуждать сотрудничество.
Клуб получил разрешение на переговоры с тренером, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
«Слышал, что «Шаркс» запросили и получили от «Кингс» разрешение поговорить с Марко Штурмом в рамках процесса поиска тренера», – написал ЛеБрюн.
«Шаркс» ранее отправили Дэвида Куинна в отставку.
Штурм работал помощником тренера «Лос-Анджелеса» с 2018 по 2022 год. С сезона-2022/23 он возглавляет фарм-клуб команды в АХЛ «Онтарио Рейн».