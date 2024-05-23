«Сан-Хосе» получил разрешение на переговоры со Штурмом. Он возглавляет фарм «Лос-Анджелеса» в АХЛ

«Сан-Хосе» и Марко Штурм могут начать обсуждать сотрудничество.

Клуб получил разрешение на переговоры с тренером, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Слышал, что «Шаркс» запросили и получили от «Кингс» разрешение поговорить с в рамках процесса поиска тренера», – написал ЛеБрюн.

«Шаркс» ранее отправили Дэвида Куинна в отставку.

Штурм работал помощником тренера « » с 2018 по 2022 год. С сезона-2022/23 он возглавляет фарм-клуб команды в « ».