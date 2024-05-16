Экс-тренер «Детройта» Блэшилл может возглавить «Сан-Хосе». Ворсофски и Штурм – в числе претендентов

Джефф Блэшилл может быть назначен главным тренером «Сан-Хосе».

Специалист входит в число претендентов на пост главного тренера «Шаркс».

ранее возглавлял « ». Тренер был уволен из команды в 2022 году. При специалисте «Детройт» не выходил в плей-офф на протяжении шести сезонов подряд.

Журналист Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts Podcast также сообщил, что в список кандидатов на должность тренера « » также входят Райан Ворсофски и .

«Шаркс» ранее отправили Дэвида Куинна в отставку.