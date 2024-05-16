Экс-тренер «Детройта» Блэшилл может возглавить «Сан-Хосе». Ворсофски и Штурм – в числе претендентов

Теги Детройт Сан-Хосе Марко Штурм НХЛ Джефф Блэшилл Хоккей

Джефф Блэшилл может быть назначен главным тренером «Сан-Хосе».

Специалист входит в число претендентов на пост главного тренера «Шаркс».

Джефф Блэшилл ранее возглавлял «Детройт». Тренер был уволен из команды в 2022 году. При специалисте «Детройт» не выходил в плей-офф на протяжении шести сезонов подряд.

Журналист Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts Podcast также сообщил, что в список кандидатов на должность тренера «Сан-Хосе» также входят Райан Ворсофски и Марко Штурм.

«Шаркс» ранее отправили Дэвида Куинна в отставку.

2 комментария
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Ворсофски без Картмана - деньги на ветер
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Пожалуйста, Блэшил, не подведи, такой шанс возглавить команду НХЛ.
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