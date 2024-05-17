Агент Барабанова: «Александр нацелен на то, чтобы продолжить карьеру в НХЛ»

Теги возможные переходы Сан-Хосе НХЛ КХЛ Игорь Парашкин Александр Барабанов Матч ТВ Хоккей

Агент Александра Барабанова сообщил, что игрок хочет продолжить карьеру в НХЛ.

Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не будет продлевать контракт с нападающим.

– Сейчас американский агент Барабанова работает над тем, чтобы найти ему новый клуб в НХЛ. Повторюсь, Александр нацелен на то, чтобы продолжить свою карьеру в НХЛ.

– Поступали ли предложения от клубов КХЛ?

– Им интересовались многие команды из России, – сказал агент Игорь Парашкин, представляющий интересы Барабанова в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ротенберг о Барабанове: «Воспитанник СКА, мастер высочайшего уровня. Конечно, мы хотим вернуть его»

СКА, ЦСКА и «Ак Барс» предлагают Барабанову 100 млн рублей в год («СЭ»)

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
СКА? На 30 лямов, на 5 лет:))
И в потолок впишутся, и всем хорошо:))
0
0
0
Через месяц 30 лет.
В НХЛ 4 года - ничего не достиг.
Пора возвращаться в КХЛ.
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Через месяц 30 лет. В НХЛ 4 года - ничего не достиг. Пора возвращаться в КХЛ.
ну этот сезон провалил, а в прошлом 47 очков в 68 матчах, нормальная стала для игрока, не претендующего откусить жирный кусок платёжки. если на лям в год согласен, то желающие могут найтись
0
0
0
Ответ Quiet Space
ну этот сезон провалил, а в прошлом 47 очков в 68 матчах, нормальная стала для игрока, не претендующего откусить жирный кусок платёжки. если на лям в год согласен, то желающие могут найтись
В Сан-Хосе у него было 2.5 млн
Маловероятно что он будет готов упасть до ляма.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий