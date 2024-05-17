Агент Барабанова: «Александр нацелен на то, чтобы продолжить карьеру в НХЛ»

Агент Александра Барабанова сообщил, что игрок хочет продолжить карьеру в НХЛ.

Ранее стало известно, что « » не будет продлевать контракт с нападающим.

– Сейчас американский агент Барабанова работает над тем, чтобы найти ему новый клуб в . Повторюсь, нацелен на то, чтобы продолжить свою карьеру в НХЛ.

– Поступали ли предложения от клубов КХЛ?

– Им интересовались многие команды из России, – сказал агент Игорь Парашкин, представляющий интересы Барабанова в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ротенберг о Барабанове: «Воспитанник СКА, мастер высочайшего уровня. Конечно, мы хотим вернуть его»

СКА, ЦСКА и «Ак Барс» предлагают Барабанову 100 млн рублей в год («СЭ»)