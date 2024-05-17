Агент Барабанова: «Александр нацелен на то, чтобы продолжить карьеру в НХЛ»
Агент Александра Барабанова сообщил, что игрок хочет продолжить карьеру в НХЛ.
Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не будет продлевать контракт с нападающим.
– Сейчас американский агент Барабанова работает над тем, чтобы найти ему новый клуб в НХЛ. Повторюсь, Александр нацелен на то, чтобы продолжить свою карьеру в НХЛ.
– Поступали ли предложения от клубов КХЛ?
– Им интересовались многие команды из России, – сказал агент Игорь Парашкин, представляющий интересы Барабанова в Фонбет Чемпионате КХЛ.
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И в потолок впишутся, и всем хорошо:))
В НХЛ 4 года - ничего не достиг.
Пора возвращаться в КХЛ.
Маловероятно что он будет готов упасть до ляма.