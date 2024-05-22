Гранлунд пропустит 1/4 финала ЧМ против Швеции из-за дисквалификации. Форвард Финляндии получил большой штраф на 58:09 игры со Швейцарией

Теги Сан-Хосе Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Микаэль Гранлунд Хоккей

Микаэль Гранлунд пропустит четвертьфинал ЧМ из-за дисквалификации.

32-летний форвард сборной Финляндии получил большой и дисциплинарный штраф за удар в область головы и шеи на 58:09 матча против сборной Швейцарии (1:3).

Дисциплинарный комитет чемпионата мира наказал Гранлунда дисквалификацией на одну игру.

Нападающий «Сан-Хосе» не сыграет в матче плей-офф против Швеции.

На этом турнире на счету игрока 5 (0+5) очков в 7 проведенных встречах.

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