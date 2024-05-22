Гранлунд пропустит 1/4 финала ЧМ против Швеции из-за дисквалификации. Форвард Финляндии получил большой штраф на 58:09 игры со Швейцарией
Микаэль Гранлунд пропустит четвертьфинал ЧМ из-за дисквалификации.
32-летний форвард сборной Финляндии получил большой и дисциплинарный штраф за удар в область головы и шеи на 58:09 матча против сборной Швейцарии (1:3).
Дисциплинарный комитет чемпионата мира наказал Гранлунда дисквалификацией на одну игру.
Нападающий «Сан-Хосе» не сыграет в матче плей-офф против Швеции.
На этом турнире на счету игрока 5 (0+5) очков в 7 проведенных встречах.