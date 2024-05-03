Аскаров пропустил 5 шайб от «Техаса» в 1-м матче плей-офф АХЛ за фарм «Нэшвилла»

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Милуоки Кубок Колдера Техас Ярослав Аскаров Федор Свечков Хоккей

Ярослав Аскаров пропустил 5 шайб в 1-м матче плей-офф АХЛ за фарм «Нэшвилла».

«Милуоки» проиграл «Техасу» в первом матче полуфинала дивизиона в Кубке Колдера (3:6, 0-1 в серии до 3 побед). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота. 

Российский вратарь «Эдмиралс» отразил 24 из 29 бросков. В регулярке 21-летний россиянин одержал 30 побед (2-й показатель в лиге) в 44 играх при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,39. 

Его партнер Федор Свечков забросил первую шайбу в плей-офф АХЛ. В регулярке 21-летний форвард набрал 39 (16+23) очков в 57 играх.

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