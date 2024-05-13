Свечков забил победный гол в решающем матче серии плей-офф АХЛ с «Техасом». У него 2+2 в 5 играх

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Милуоки Кубок Колдера Техас Трой Гросеник Ярослав Аскаров Федор Свечков Хоккей

Федор Свечков забил победный гол в решающем матче серии плей-офф АХЛ с «Техасом».

21-летний нападающий «Милуоки» набрал 2 (1+1) очка в 5-м матче полуфинала дивизиона против «Старс» (5:3, 3-2). 

Фарм-клуб «Нэшвилла» выбил фарм-клуб «Далласа» и сыграет в финале дивизиона с «Гранд Рэпидс» (фармом «Детройта»). 

В активе россиянина 4 (2+2) балла в 5 матчах в текущем плей-офф. В регулярке Свечков набрал 39 (12+27) очков в 57 играх при полезности «+12». 

Вратарь «Эдмиралс» Ярослав Аскаров в 5-м матче серии остался в запасе. В текущем плей-офф он провел 2 матча, в которых пропустил 8 шайб (84,0% сэйвов).

После двух поражений в следующих трех матчах в старте выходил Трой Гросеник (3 победы, 92,0% сэйвов). 

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