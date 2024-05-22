Суд оштрафовал на 15 000 рублей жену Константина Макарова за драку с соседкой, которой она угрожала убийством ранее

Суд оштрафовал жену экс-игрока «Салавата» Константина Макарова за драку.

Напомним, конфликт Елены Макаровой с соседкой начался в апреле 2023 года, после того, как женщина обвинила супругу экс-хоккеиста в избиении ее 6-летнего ребенка в одном из ресторанов Уфы. Позднее Елена угрожала убить соседку и ее сына – по словам дочери Макарова, это произошло после угроз женщины в адрес ее и брата.

Как сообщил адвокат Макаровой, суд признал ее виновной в начале драки и назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей. По словам защитника, решение будет обжаловано.

Обе женщины утверждали, что драку начала другая сторона. Макарова заявляла, что ее ударили в спину, а затем повалили на пол и избили.

Надежда Ионкина же утверждала, что Макарова начала угрожать ей, а затем напала сзади и потянула за волосы, поэтому она была вынуждена защищаться.

В отношении Ионкиной также рассматривается уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».