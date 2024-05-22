Суд оштрафовал на 15 000 рублей жену Константина Макарова за драку с соседкой, которой она угрожала убийством ранее

Теги Салават Юлаев происшествия драки Константин Макаров КХЛ девушки и спорт контент Хоккей

Суд оштрафовал жену экс-игрока «Салавата» Константина Макарова за драку.

Напомним, конфликт Елены Макаровой с соседкой начался в апреле 2023 года, после того, как женщина обвинила супругу экс-хоккеиста в избиении ее 6-летнего ребенка в одном из ресторанов Уфы. Позднее Елена угрожала убить соседку и ее сына – по словам дочери Макарова, это произошло после угроз женщины в адрес ее и брата.

Как сообщил адвокат Макаровой, суд признал ее виновной в начале драки и назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей. По словам защитника, решение будет обжаловано.

Обе женщины утверждали, что драку начала другая сторона. Макарова заявляла, что ее ударили в спину, а затем повалили на пол и избили.

Надежда Ионкина же утверждала, что Макарова начала угрожать ей, а затем напала сзади и потянула за волосы, поэтому она была вынуждена защищаться.

В отношении Ионкиной также рассматривается уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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8 комментариев
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Высокие отношения.
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Ожидание: Новости о трасферах
Реальность:
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Не знаю кто прав и виноват, но Константину жена этим поступком ненавязчиво дала понять, что даже возможная мысль о разводе с ней будет ему стоить большой крови. Не фигура речи!...)
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Этот новость или хрен знает что здесь уместен?
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И даже думать не хочется, что бабы на Рублевке ...ми меряются.
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Новый вид спорта. Сосединг.
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