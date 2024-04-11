Гущин о возможном переходе в ЦСКА: «Это неправда. Я не общался с ними. Не знаю, откуда взялись эти новости»

Теги ЦСКА возможные переходы Сан-Хосе НХЛ АХЛ КХЛ Сан-Хосе Барракуда Даниил Гущин Хоккей

Даниил Гущин опроверг слухи о переходе в ЦСКА из «Сан-Хосе».

Срок контракта форварда с «Шаркс» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее появилась информация о том, что Гущин может перейти в ЦСКА из системы «Сан-Хосе».

«Я не знаю об этой новости. Это неправда.

Я никогда не общался с ЦСКА. Я не знаю, откуда взялись эти новости», – сказал нападающий Даниил Гущин

В текущем сезоне НХЛ 22-летний россиянин сыграл 2 матча и набрал 1 (0+1) очко. В АХЛ он провел 54 игры, записав на свой счет 51 (18+33) балл за «Сан-Хосе Барракуду».

 

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2 комментария
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А разве от Хайруллина можно ждать какой-то правдивой информации? Сплетник ещё тот ))) Лишь бы кликбейт заработать )
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