Гущин о возможном переходе в ЦСКА: «Это неправда. Я не общался с ними. Не знаю, откуда взялись эти новости»

Даниил Гущин опроверг слухи о переходе в ЦСКА из «Сан-Хосе».

Срок контракта форварда с «Шаркс» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее появилась информация о том, что Гущин может перейти в из системы «Сан-Хосе».

«Я не знаю об этой новости. Это неправда.

Я никогда не общался с ЦСКА. Я не знаю, откуда взялись эти новости», – сказал нападающий .

В текущем сезоне 22-летний россиянин сыграл 2 матча и набрал 1 (0+1) очко. В АХЛ он провел 54 игры, записав на свой счет 51 (18+33) балл за « ».