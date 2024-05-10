«Чикаго» может выбрать Демидова на драфте НХЛ по версии The Athletic, «Коламбус» – Силаева, «Калгари» – Игинлу

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Ивана Демидова могут выбрать под вторым номером на драфте по версии The Athletic.

Автор The Athletic Скотт Уилер опубликовал возможный порядок выбора хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ-2023. В рейтинге представлены ожидаемые выборы первых 23 клубов.

1. н Макклин Селебрини – «Сан-Хосе»;

2. н Иван Демидов – «Чикаго»;

3. з Артем Левшунов – «Анахайм»;

4. з Антон Силаев – «Коламбус»;

5. н Кайден Линдстрем – «Монреаль»;

6. з Зеев Байум – «Юта»;

7. з Зейн Парех – «Оттава»;

8. з Сэм Дикинсон – «Сиэтл»;

9. н Тидж Игинла – «Калгари»;

10. н Конста Хелениус – «Нью-Джерси»;

...

23. н Игорь Чернышов – «Торонто».

 

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4 комментария
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Калгари и Игинла - это классика!
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зачем чикаго нап? им защиту нужно укреплять, так что левшунов скорее к ним. тем более левшунов не нужен анахайму, у них уже такой же минтюков есть. если уж и возьмут заща, то скорее габаритного силаева
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Ответ wolkov
зачем чикаго нап? им защиту нужно укреплять, так что левшунов скорее к ним. тем более левшунов не нужен анахайму, у них уже такой же минтюков есть. если уж и возьмут заща, то скорее габаритного силаева
Я тоже думал, что Демидова они не выберут. Но очень многие американские и канадские эксперты сейчас говорят именно об этом. С целью прокачать звено Бедарда в потенциале.

Минтюков на голову ниже Силаева. Это ж Хара, но с хорошим катанием. Левшунов провел сезон в NCAA, у Силаева в целом больше матчей, и все они в КХЛ. Вопрос в том, когда он приедет
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