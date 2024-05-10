«Чикаго» может выбрать Демидова на драфте НХЛ по версии The Athletic, «Коламбус» – Силаева, «Калгари» – Игинлу
Ивана Демидова могут выбрать под вторым номером на драфте по версии The Athletic.
Автор The Athletic Скотт Уилер опубликовал возможный порядок выбора хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ-2023. В рейтинге представлены ожидаемые выборы первых 23 клубов.
1. н Макклин Селебрини – «Сан-Хосе»;
2. н Иван Демидов – «Чикаго»;
3. з Артем Левшунов – «Анахайм»;
4. з Антон Силаев – «Коламбус»;
5. н Кайден Линдстрем – «Монреаль»;
6. з Зеев Байум – «Юта»;
7. з Зейн Парех – «Оттава»;
8. з Сэм Дикинсон – «Сиэтл»;
9. н Тидж Игинла – «Калгари»;
10. н Конста Хелениус – «Нью-Джерси»;
...
23. н Игорь Чернышов – «Торонто».
Минтюков на голову ниже Силаева. Это ж Хара, но с хорошим катанием. Левшунов провел сезон в NCAA, у Силаева в целом больше матчей, и все они в КХЛ. Вопрос в том, когда он приедет