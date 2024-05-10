«Чикаго» может выбрать Демидова на драфте НХЛ по версии The Athletic, «Коламбус» – Силаева, «Калгари» – Игинлу

Ивана Демидова могут выбрать под вторым номером на драфте по версии The Athletic.

Автор The Athletic Скотт Уилер опубликовал возможный порядок выбора хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ-2023. В рейтинге представлены ожидаемые выборы первых 23 клубов.

1. н – « »;

2. н – « »;

3. з – « »;

4. з – « »;

5. н Кайден Линдстрем – « »;

6. з Зеев Байум – «Юта»;

7. з Зейн Парех – « »;

8. з Сэм Дикинсон – «Сиэтл»;

9. н Тидж Игинла – «Калгари»;

10. н Конста Хелениус – «Нью-Джерси»;

...

23. н Игорь Чернышов – «Торонто».