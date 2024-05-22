Бывший тренер Зайцева: «Никита неплохо показал себя в НХЛ. Жаль, что не выиграл Кубок Стэнли, но Буре и Ковальчук тоже не поднимали его над головой»

Бывший тренер Никиты Зайцева поделился мнением о успехах игрока в НХЛ.

В нынешнем сезоне 32‑летний защитник провел за «Чикаго» 38 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «минус 5».

– После ЦСКА он уехал в НХЛ. Как оцените его выступление в Америке?

– Думаю, что он неплохо показал себя в НХЛ. Часто он играл в первой‑второй паре защитников, в большинстве получал игровое время.

Жаль, конечно, что он так и не выиграл Кубок Стэнли, но Павел Буре и Илья Ковальчук тоже не поднимали его над головой. Считаю, что период Зайцева в НХЛ можно назвать плодотворным.

Недавно виделись с ним на одном из матчей, спросил его о дальнейшем будущем в «Чикаго». Никита ответил, что пока еще думает.

– Как сильно изменился Зайцев по сравнению с 2008 годом?

– Он повзрослел, заматерел, стал взрослым человеком, имеет трех детей в семье. Сами понимаете, стал настоящим мужчиной. Но характер не изменился – он по‑прежнему такой же спокойный. Никита никогда не был вспыльчивым.

В плане игровых качеств понятно, что он стал более мастеровитым защитником, больше начал верить в себя.

Помню, когда Никита приезжал из НХЛ в сборную России, было видно, что приехал уверенный в себе защитник, который не боится брать игру на себя, в одиночку принимает важные решения в сложных ситуациях, не боясь ошибиться, – сказал бывший тренер МХК «Крылья Советов» Игорь Расько.