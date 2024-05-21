Экс-тренер Зайцева: «Никите больше подойдет структура СКА – там будет комфортнее. Трудно ответить, подошел бы он Воробьеву в ЦСКА»
Бывший тренер Никиты Зайцева считает, что хоккеист подойдет СКА.
– Главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал, что сторонам осталось уладить некоторые юридические детали. В то же время ЦСКА заинтересован в возвращении Зайцева, который провел за клуб три года. Выбирая между петербургским и московским клубами, кому бы он больше пригодился?
– В ЦСКА сейчас пришел Воробьев, и мне трудно ответить, подойдет ли ему Никита.
Мне кажется, что структура СКА Никите больше подойдет. Там ему будет комфортнее.
– Как считаете, «Металлургу» Зайцев не помешал бы?
– Мне кажется, команде Разина он пригодился бы. «Магнитка» – играющая команда, по стилю подходит Никите.
Давайте скажу так: таких защитников, как Зайцев, в России очень мало.
Про мир говорить не буду, потому что в Канаде есть защитники, схожие по манере игры с Зайцевым, – сказал бывший тренер хоккеиста Игорь Расько.
С чего вдруг ему больше подходит СКА ?
Или экс-тренер решил ещё подработать агентом ?:)