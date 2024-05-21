Экс-тренер Зайцева: «Уровень хоккея НХЛ намного выше, чем у нас. Посоветовал бы остаться в «Чикаго». Никита спокойно поиграет там еще 2‑3 сезона»

Бывший тренер Никиты Зайцева считает, что хоккеист еще может играть в НХЛ.

Защитник может стать неограниченно свободным агентом после контракта с «Чикаго», который завершается 1 июля.

– Учитывая травматичность Зайцева, вам не кажется, что его карьера в НХЛ подходит к своему логическому завершению?

– Может быть. Но тут еще все зависит от клубов. Сами понимаете, что любому хоккеисту важно найти своего тренера.

Травмы, конечно, тоже влияют на дальнейшую карьеру в Америке, тем более что в Канаде очень не любят тех игроков, которые часто получают даже незначительные травмы.

Я считаю, что карьера Никиты еще не закончилась. Правда, не знаю, какое он примет решение – остаться в «Чикаго» или вернуться в Россию.

Он зрелый игрок, матерый и отбитый парень.

Если удастся остаться в НХЛ, то Никита со своими навыками защитника спокойно поиграет там еще два‑три сезона. 32 года – это не критический возраст для хоккеиста.

– Если бы Зайцев обратился к вам за советом, где ему продолжить карьеру – в СКА, ЦСКА или «Чикаго», что бы вы ему посоветовали?

– Я бы посоветовал, наверное, остаться в «Чикаго».

В Россию он еще вернется, а в «Блэкхокс» может отыграть один‑два сезона и будет не худшим защитником.

К сожалению, уровень хоккея НХЛ намного выше, чем у нас, и там он больше времени будет в тонусе, – сказал бывший тренер хоккеиста Игорь Расько.