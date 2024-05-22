Фолиньо о дружбе Панарина с Бобровским: «Артемий – беззаботный парень, он любит жизнь, людей. Знаю, что «Хлебушек» дразнил Боба, и наоборот. С ними можно было вдоволь посмеяться»
Ник Фолиньо рассказал о дружбе Сергея Бобровского с Артемием Панариным.
Форвард «Рейнджерс» и вратарь «Флориды» будут противостоять друг другу в финале Восточной конференции. Ранее они вместе играли за «Коламбус».
«Они находились на определенных этапах своей жизни, когда женились и становились отцами. Когда проходишь через все это вместе с кем-то, удивительно, как крепнет эта связь.
Я заметил большую разницу в том, как Боб раскрепостился после прихода Панарина.
Артемий – беззаботный парень. В нем нет той серьезности, которая часто встречается у россиян, особенно у суперзвезд. Он действительно счастлив, любит жизнь, любит людей.
Эти двое были отличной парой в каком-то смысле. У них были забавные отношения друг с другом. Знаю, что «Хлебушек» (прозвище Панарина – Спортс) дразнил Боба, и наоборот.
В комнате с этими двумя можно было вдоволь посмеяться», – сказал экс-капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.
Флорида хотела и Артемия тогда, но он выбрал Рейнджерс. каждый пошёл своей дорогой и не прогадал. у обоих очень жирные контракты, каждый живёт в месте по душе. Артемий бьёт рекорды в Рейнджерс, Боб выиграл конференцию в прошлом году, стал номинантом на Везину в этом и сейчас никто уже не подвергает сомнению его контракт.
очень надеюсь, что кто-то из них возьмёт чашку в этом году.
И надо за кого то болеть.
Я - за Хлебушка !
https://youtu.be/IcTGLr4ZqKg?t=4
при чем я видел это видео на забугорных фан-страницах, там они поменяли звуковую дорожку)))