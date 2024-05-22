Фолиньо о дружбе Панарина с Бобровским: «Артемий – беззаботный парень, он любит жизнь, людей. Знаю, что «Хлебушек» дразнил Боба, и наоборот. С ними можно было вдоволь посмеяться»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Ник Фолиньо Артемий Панарин Хоккей

Ник Фолиньо рассказал о дружбе Сергея Бобровского с Артемием Панариным.

Форвард «Рейнджерс» и вратарь «Флориды» будут противостоять друг другу в финале Восточной конференции. Ранее они вместе играли за «Коламбус».

«Они находились на определенных этапах своей жизни, когда женились и становились отцами. Когда проходишь через все это вместе с кем-то, удивительно, как крепнет эта связь.

Я заметил большую разницу в том, как Боб раскрепостился после прихода Панарина.

Артемий – беззаботный парень. В нем нет той серьезности, которая часто встречается у россиян, особенно у суперзвезд. Он действительно счастлив, любит жизнь, любит людей.

Эти двое были отличной парой в каком-то смысле. У них были забавные отношения друг с другом. Знаю, что «Хлебушек» (прозвище Панарина – Спортс) дразнил Боба, и наоборот.

В комнате с этими двумя можно было вдоволь посмеяться», – сказал экс-капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.

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5 комментариев
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вчера nhl.com на главной эту статью разместил под заголовком Frenemy Zone. и до меня только тогда дошло, что бывшие друзья по Коламбусу встречаются в финале конфы.
Флорида хотела и Артемия тогда, но он выбрал Рейнджерс. каждый пошёл своей дорогой и не прогадал. у обоих очень жирные контракты, каждый живёт в месте по душе. Артемий бьёт рекорды в Рейнджерс, Боб выиграл конференцию в прошлом году, стал номинантом на Везину в этом и сейчас никто уже не подвергает сомнению его контракт.
очень надеюсь, что кто-то из них возьмёт чашку в этом году.
+6
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+6
Теперь они противостоят друг другу.
И надо за кого то болеть.
Я - за Хлебушка !
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Приятно то, что кто-то из них уже точно будет играть в финале Кубка Стэнли и вполне возможно заберёт чашку.
+1
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что правда, то правда, они могут).
https://youtu.be/IcTGLr4ZqKg?t=4
при чем я видел это видео на забугорных фан-страницах, там они поменяли звуковую дорожку)))
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Теперь они противостоят друг другу. И надо за кого то болеть. Я - за Хлебушка !
Я за Боба
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